Erstmals seit Beginn von Corona wieder mehr Menschen in MV in Arbeit

Mecklenburg-Vorpommerns Arbeitsmarkt erholt sich, hat aber das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht. In diesem Herbst sind laut Statistischem Landesamt erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder mehr Menschen in Arbeit gewesen als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Erwerbstätigen lag im dritten Quartal um rund 2000 oder 0,3 Prozent höher als im dritten Quartal 2020, wie das Amt am Montag in Schwerin bekanntgab. Bundesweit betrug der Anstieg demnach 0,6 Prozent.

Nach einem Rückgang über fünf Quartale in Folge aufgrund der Corona-Pandemie habe es erstmals wieder einen Anstieg der Erwerbstätigkeit gegeben, betonte das Amt. Im dritten Quartal 2021 hatten den Angaben zufolge 761 100 Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern. Jeder Elfte (9 Prozent) war Unternehmer, der Rest (91 Prozent) waren Arbeitnehmer. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm den Angaben zufolge zu, während das Unternehmertum und geringfügige Jobs zahlenmäßig verloren.

In welchen Sektoren gingen Arbeitsplätze verloren?

Das Vor-Krisen-Niveau der Beschäftigung ist jedoch in MV noch nicht wieder erreicht, wie eine Sprecherin des Statistik-Amtes der Deutschen Presse-Agentur sagte. Im dritten Quartal 2019 hatten nach ihren Worten 769 400 Menschen ihren Arbeitsort im Land.

Fast jeder fünfte Erwerbstätige (19,5 Prozent) arbeitet den Angaben zufolge in MV im Produzierenden Gewerbe. Ihre Zahl erhöhte sich im dritten Quartal 2021 leicht um 0,3 Prozent, während sie bundesweit um 0,1 Prozent zurückging. In den Dienstleistungsberufen fiel das Plus in MV mit 0,4 Prozent geringer aus als bundesweit (plus 0,9 Prozent). In Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei kam es zu einem Arbeitsplatzabbau um 3,9 Prozent (Deutschland: minus 3,7 Prozent).

Die Daten beruhen auf Berechnungen des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder, dem das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern angehört.

