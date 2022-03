Der Autofahrer, der schnell überholt, ist ein Volltrottel. Die Lieferdienstfahrerin, die die Einfahrt zuparkt, hat sie doch nicht mehr alle. Fast nirgendwo in Deutschland wird so geschimpft und gewütet wie tagtäglich im Straßenverkehr. Woran liegt das – und wie könnte es besser werden? Fragen an einen Verkehrspsychologen.