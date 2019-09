Frankfurt

So könnte die Zukunft des Radelns aussehen: In den Lenker ist der Bordcomputer integriert, der den Fahrer mit Echtzeitinformationen versorgt. Natürlich gibt es hydraulische Scheibenbremsen und einen Antrieb mit einem Carbonriemen. Der Elektro-Motor leistet entweder 500 oder stolze 750 Watt. In den Rahmen aus Flugzeug-Aluminium sind nicht nur die Akkus, sondern alle Kabel integriert: Das gibt dem Rad ein puristisch-cleanes Design. Die Macher des Modells „One“ vom Berliner Startup Calamus nennen ihr Produkt ganz unbescheiden „Ultrabike“.

Es liegt auf jedem Fall im Trend. Im ersten Halbjahr seien 920.000 Elektrofahrräder hierzulande abgesetzt worden. Für das Gesamtjahr würden 1,1 Millionen erwartet. Das entspräche einem Wachstum von zwölf Prozent. So Siegfried Neuberger, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV), am Dienstag auf der Auftaktpressekonferenz der Fahrradmesse Eurobike (4. bis 7. September) in Friedrichshafen. Er sprach von guten Neuigkeiten und dies nun schon im elften Jahr in Folge. So lange schon hält der Boom bei den Rädern an. Boom bedeutet auch, dass der Durchschnittspreis pro Rad weiter steigen wird, er lag 2018 bei 756 Euro.

Lastenräder legen zu

Inzwischen wird das Plus fast ausschließlich von den E-Rädern getragen. Wobei eine noch ganz kleine Nische mit einem Marktanteil von vier Prozent am stärksten zulegt : Die Lastenräder. Die Eurobike-Macher sprechen von einer „steilen Wachstumskurve“ – trotz gesalzener Preise, die zwischen 4000 und 8000 Euro liegen. Aber die Transporter gibt es laut Jörg Lange vom hessischen Premiumanbieter Riese & Müller auch für „jeden Anwendungsfall“.

Sie werden von Paketdiensten eingesetzt, um Lieferwagen zu ersetzen. Handwerker rollen nebst Werkzeug und Material mit ihnen durch die Straßen. Und in Metropolen tauchen sie morgens in großer Häufigkeit auf, weil sie die Funktion von Familienkutschen erfüllen, mit denen die Kleinen in die Kita und die Schule gebracht werden. Auf der Eurobike, die sich als Leitmesse versteht, sind unter den 1400 Ausstellern allein 32 Hersteller von Transport- und Lastenrädern vertreten.

Mit Ultraschall den toten Winkel im Blick

Die technische Entwicklung wird nicht nur bei den Cargo-Bikes weitergehen. Folgerichtig gibt es auf der Messe eine eigene Start-up-Abteilung mit einem Start-up-Day am Mittwoch. Dabei wird durchgespielt, was beim Radeln in puncto Digitalisierung geht. Das Calamus One etwa ist mit Sensoren gespickt, die ständig Daten über den Zustand des Vehikels sammeln und dem Fahrer auf dem Display melden.

Beim MTB der Zukunft passt sich die Härte der Dämpfer automatisch dem Untergrund an. Quelle: Felix Kästle/dpa

Daneben verfügt es über ein veritables Sicherheits-Assistenzsystem: Ultraschallsensoren überwachen den toten Winkel hinter dem Rad. Befindet sich dort ein Fahrzeug, vibrieren die Griffe spürbar, um den Fahrer zu warnen. Oder: Der Federgabel- und Stoßdämpferhersteller Fox präsentiert ein System, das bei Mountainbikes mittels Sensoren automatisch die Härte der Dämpfer an den jeweiligen Untergrund anpasst.

Am Calamus One lässt sich ein anderer Trend ablesen: Die Batterie ist nahtlos in den Rahmen integriert. Mit wachsender Leistungsdichte wird es immer einfacher, die Akkus dezent zu integrieren. Das gilt auch für die E-Motoren. Besonders bei der neuen Generation von E-Mountainbikes wird es für den Laien immer schwieriger, sie von muskelgetriebenen Modellen zu unterscheiden. Experten gehen davon aus, dass der Hilfsantrieb das Fahrraddesign schon bald überhaupt nicht mehr beeinträchtigen wird.

Wachstumskurve flacht ab

Trotz Innovationen und Euphorie ist aber auch zu erkennen, dass sich die Wachstumskurve spürbar abflacht. Dem prognostizierten Absatzplus von zwölf Prozent bei den E-Bikes steht ein Zuwachs von 36 Prozent im Vorjahr gegenüber. Neuberger räumte zudem ein, dass es bei den Verkäufen von konventionellen Rädern im ersten Halbjahr „etwas weniger“ war, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 3,2 Prozent mehr Räder veräußert. Im vergangenen Jahr wurde noch ein Plus von 8,6 Prozent erreicht.

Dabei ist der ZIV fest überzeugt: „Das Fahrrad trifft den Zeitgeist“. Es sei für die Verkehrswende unabdingbar, helfe die Staus und Emissionen zu reduzieren und erhöhe die Lebensqualität in Städten. Dass der Boom in diesem Jahr dennoch nachlässt, könnte schlicht mit gedämpfter Kauflust wegen teils kühler Tage im Frühjahr zusammenhängen. Oder eine Sättigungsgrenze wird langsam aber sicher erreicht. Immerhin besitzen die Deutschen schon rund 75 Millionen Fahrräder.

Auch E-Scooter auf der Eurobike

Oder die Potenziale des Radverkehrs werden nicht weiter ausgeschöpft, weil es an sicheren und bequemen Wegen mangelt: Diese These wird zunehmend von Umweltschützern vertreten, die immer vehementer fordern, in Großstädten separate breite Fahrradstraßen anzulegen und die Straßenverkehrsordnung zu Gunsten der Zweiräder zu reformieren.

“Mobilitätsbaustein” statt Ärgernis: So könnte es mit E-Scootern noch klappen

Diese Diskussion dürfte sich durch die Elektro-Tretroller noch zuspitzen, die seit einigen Wochen in den Städten unübersehbar präsent sind. Auf der Eurobike gehören sie ebenfalls zu den ausgestellten Fahrzeugen. Auch Neuberger will ihnen nicht die Existenzberechtigung absprechen. Aber es müssten Wege für ein Miteinander von Rollern und Rädern gefunden werden.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND