Wirtschaft - Existenzgründerpreis der OZ in Rostock verliehen: So stark ist die Start-up-Szene in MV

Innovation, Kreativität und unglaublich viele gute Ideen: Bei der Verleihung des 19. OZ-Existenzgründerpreises im Rostocker Medienhaus zeigte sich, wie viele gute Firmengründer es im Land gibt. Besonders viele erfolgreiche Start-ups ballen sich in einer Stadt. Der Hauptpreis ging an „deeeper.technology“, eine Firma für künstliche Intelligenz.