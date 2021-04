Kiel

Großalarm auf der Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel: Während einer kurzen Probefahrt kam es am Donnerstag um 15.30 Uhr plötzlich aus noch unbekannten Gründen zu dem Unglück an Bord der "Invincible". Das U-Boot wird für die Marine Singapurs gebaut. Es ist das größte bislang in Deutschland gebaute Modell.

Nach Informationen der Kieler Nachrichten trat im Druckkörper eine starke Rauchentwicklung auf. Zu dem Zeitpunkt fuhr das U-Boot aufgetaucht mit einer Werftbesatzung auf der Kieler Innenförde. Die Besatzung konnte den Brand nach Informationen aber mit Bordmitteln löschen und das Boot selbst zurück zur Werft fahren.

Bei dem Feuer wurden mehrere Besatzungsmitglieder der "Invincible" durch Rauchgase leicht verletzt. Zunächst waren Dutzende Verletzte befürchtet worden, weil sich 28 Menschen an Bord befanden.

Großaufgebot an Rettungskräften wartete auf das U-Boot

An der Pier wartete bereits ein Großaufgebot an Rettungskräften. Die Berufsfeuerwehr Kiel war mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort und unterstützte die Werksfeuerwehr, weil zunächst deutlich mehr Verletzte befürchtet worden waren. An Bord des U-Boots waren nämlich 28 Personen. Der größte Teil der Besatzung konnte sich jedoch in einem abgeschotteten Bereich in Sicherheit bringen und blieb so unverletzt.

Für die Versorgung der Verletzten waren sechs Rettungswagen sowie drei Notärzte alarmiert worden. Auch der neue Intensiv-Rettungswagen der Feuerwehr Kiel rückte an. Nach dem Anlegen im Werfthafen bei TKMS wurden alle Besatzungsmitglieder in einer Halle am Liegeplatz gebracht, wo sie durch Ärzte und Rettungssanitäter untersucht wurden. Dann gab es Entwarnung: Niemand musste ins Krankenhaus verlegt werden.

Noch gilt das U-Boot als ziviles Spezialschiff: Die Wasserschutzpolizei ermittelt

Die Wasserschutzpolizei Kiel nahm die Ermittlungen auf, da das U-Boot gegenwärtig noch als ziviles Spezialschiff in Kiel registriert ist. Was an Bord genau gebrannt hat, wurde nicht mitgeteilt.

Die "Invincible" ist mit 70 Metern Länge und fast 2200 Tonnen Verdrängung das größte bislang in Deutschland gebaute U-Boot. Es wurde im Februar 2019 in Kiel im Rahmen einer großen Zeremonie getauft. Als Antrieb dient ein Elektromotor, der mit Energie aus zwei Brennstoffzellen sowie Dieselmotoren versorgt wird. Das Schwesterschiff "Impeccable" wurde erst im Februar in Kiel präsentiert.

Das U-Boot ist der erste von vier Neubauten für die Marine der Republik Singapur. Singapur hatte 2013 für rund 1,7 Milliarden Euro zunächst zwei U-Boote bei Thyssenkrupp Marine Systems bestellt. 2016 folgte eine Bestellung für zwei weitere Boote.