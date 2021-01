Fischereihafen

Trotz der Corona-Pandemie hat der Rostocker Fracht- und Fischereihafen im vergangenen Jahr den Güterumschlag um sechs Prozent gesteigert. Mit einer umgeschlagenen Menge von 935 000 Tonnen betrug das Plus 50 000 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

„Auch unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie ist es uns gelungen, das erreichte hohe Niveau im Seegüterumschlag zu halten und mit einem Plus von 50 000 Tonnen im vergangenen Jahr weiter zu verstetigen“, sagt der Geschäftsführer der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH (RFH), Steffen Knispel.

Profit aus Gutarten-Mix

Rostocks zweitgrößter Hafen profitierte im vergangenen Jahr den Angaben zufolge erneut von seinem ausgewogenen Gutarten-Mix. Dadurch seien „saisonale und konjunkturelle Schwankungen bei diversen Gütern mit Zuwächsen in anderen Sparten“ aufgefangen worden. So habe beispielsweise der Umschlag von Düngemitteln um 23 Prozent auf insgesamt 363 400 Tonnen zugelegt und so zum traditionell mengenstärksten Holzumschlag aufgeschlossen beziehungsweise diesen erstmals übertrumpft.

Plus bei Baustoffen und Getreide

Im Hafen in Rostock-Marienehe gingen 2020 demnach insgesamt 343 300 Tonnen Holz über die Kaikante, was einen Rückgang gegenüber 2019 um 12 Prozent bedeutet. Bei sonstigem Massengut wurde ein Minus von 19 Prozent auf 57 860 Tonnen verzeichnet, was durch einen starken Zuwachs von 26 Prozent bei Stückgut auf 66 640 Tonnen kompensiert werden konnte. Überdurchschnittlich mehr wurden auch Baustoffe (plus 51 Prozent auf 49 000 Tonnen) und Getreide (plus 30 Prozent auf 55 350 Tonnen) umgeschlagen.

„Neben langjährigen Kundenbeziehungen haben sich zum Beispiel beim Düngemittelumschlag auch die jüngsten Investitionen in die entsprechende Hafeninfrastruktur ausgezahlt“, erklärt RFH-Chef Knispel. Dieser Weg sei 2020 „kontinuierlich fortgesetzt“ worden. In die Erneuerung der gesamten elektrotechnischen Anlage des Kühlhauses im Hafen sei eine sechsstellige Summe investiert worden. In diesem Jahr seien weitere Instandhaltungsinvestitionen am zehn Kilometer langen Gleisnetz des Fischereihafens geplant.

Kaifläche soll erweitert werden

In den kommenden Jahren solle zudem die Waggonübergabestation modernisiert werden. Ab Ende 2021 sei außerdem ein Ersatzneubau der Liegeplätze 4 und 5 im alten Hafenbecken geplant. Dabei sei angedacht, die Kaifläche um bis zu zehn Meter in Richtung Hafenbecken zu erweitern und so die Nutzungsmöglichkeiten der Kaianlage zu verbessern. „Angrenzend an diesen Kai entsteht in den nächsten Jahren der Ocean Technology Campus ( OTC) des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung IGD“, heißt es.

Auch fokussiere sich der RFH darauf, im rund 60 Hektar großen Hafengelände „hochwertige Immobilien zu entwickeln“. So werde das Gebäude 215 am Alten Hafen in den nächsten zwei Jahren modernisiert. Dort sollen künftig rund 2500 Quadratmeter Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Komplett neu errichtet werde am Standort Fischerweg 3 ein dreistöckiger Gewerbebau mit rund 2800 Quadratmetern zu vermietender Fläche.

Außerdem rüste der RFH derzeit alle Straßen- und Platzbeleuchtungen auf LED-Technik um. Auch sollen zur „Schonung von natürlichen Ressourcen und der Umwelt“ E-Mobile und Dienstfahrräder angeschafft werden. Mit den Rostocker Stadtwerken bestehe ein Kooperationsvertrag, auf dessen Basis nachhaltige und effiziente Energiekonzepte für den Fracht- und Fischereihafen entwickelt werden.

