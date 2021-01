Sassnitz

Wegen der historisch niedrigen Heringsfangquoten in der Ostsee ist das Sassnitzer Euro-Baltic-Fischwerk erstmals in die Verarbeitung von Sprotten eingestiegen. Zugleich hat das Werk, das im Jahr 2003 als europaweit größter Verarbeiter von Hering eröffnet wurde, die Anlandung und Verarbeitung von Ostseehering eingestellt.

Den deutschen Heringsfischern in der Ostsee hatte die EU in diesem Jahr nur noch eine Fangmenge von 869 Tonnen zugebilligt. Die Tagesfangmengen der einzelnen Kutter seien damit so gering, dass sich eine fabrikmäßige Verarbeitung des Ostseeherings im Fischwerk nicht mehr rentiere, sagte Geschäftsführer Uwe Richter. Bis auf kleinere Mengen Hering, der von französischen Fischern im Englischen Kanal gefangen wird, ist die Heringsverarbeitung derzeit im Werk zum Erliegen gekommen. Normalerweise verarbeitet das Werk in Sassnitz bis zu 50 000 Tonnen Hering pro Jahr.

Aus den Sprotten entsteht Fischmehl

Heringskutter, die im Januar ihren Ostseehering anlanden, gehörten seit Gründung des Werks zum gewohnten Bild an der Kaikante im Sassnitzer Hafen. Damit die Bänder wegen der Heringsflaute nicht stillstehen, erfolgte nun der Schwenk zur Sprotte. Mitte Januar landete der erste Kutter rund 700 Tonnen Sprotten an, die in der östlichen Ostsee gefangen wurde. „Da das Schiff sehr lange auf See war, haben wir die Sprotten zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet“, so Richter. Der Kutter „Kristin“ wird nun einmal pro Woche bis Mitte Februar zwischen 500 und 700 Tonnen Sprotten nach Sassnitz liefern. Eine Premiere.

Die Verarbeitung zu Fischmehl und -öl sei ein üblicher Verwendungszweck für Sprotten, so Richter. Das pulverartige Mehl und auch das Öl, das aus den bis zu 16 Zentimeter langen, Heringen ähnelnden Tieren gewonnen wird, gehe in die Tierfütterung. Genutzt würden dieselben Anlagen, mit denen bislang auch Heringsabfälle zu Mehl und Öl verarbeitet wurden.

Auch als Delikatesse für den menschlichen Verzehr

Ergänzend dazu will das Werk nun in die Verarbeitung von Sprotten für den menschlichen Verzehr einsteigen. Die Sassnitzer Fischer der Cuxhavener Erzeugergemeinschaft, die normalerweise Ende Januar auf den Höhepunkt der Heringssaison in der Ostsee zusteuern würden, starten im Februar von Sassnitz aus mit Probefängen von Sprotten. Gefangen werden soll in den Gewässern rund um Rügen, so dass der Fisch fangfrisch an das Werk geliefert werden kann.

„ Sprotten sind eine neue Fischart für uns. Aber aufgrund der Gesamtsituation müssen wir Alternativen für die Heringfischerei suchen“, sagte der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft, Kai-Arne Schmidt. Zwischen 800 und 1000 Tonnen Sprotten dürften die Sassnitzer Fischer fangen.

Bestände weitgehend stabil

Im Gegensatz zum Hering und Dorsch gelten die Sprottenbestände in der Ostsee noch als stabil. Ihre Fangmengen sind quotiert. Die Größe des Sprottenbestandes in der Ostsee hängt nach Angaben des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei vor allem von den Umweltbedingungen und vom Dorsch ab, dessen Bestand in den vergangenen Jahren in der östlichen Ostsee drastisch geschrumpft ist. Der Dorsch gilt als Sprottenräuber.

Allerdings sei auch bei diesem weitgehend stabilen und größten Fischbestand in der Ostsee der Fischereidruck zu hoch, sagte der Direktor des Thünen-Instituts, Christopher Zimmermann. Der Bestand profitiere vor allem von den günstigen klimatischen Bedingungen mit warmen Wintern und Süßwasser an der Oberfläche der Ostsee. Wenn sich diese Bedingungen ändern beziehungsweise sich der Dorsch als Sprottenräuber erhole, könnte der Sprottenbestand sinken. Mit einer moderaten Reduzierung der Fangmengen, so Zimmermann weiter, könne es gelingen, den Bestand nachhaltig zu bewirtschaften. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 260 000 Tonnen gefangen, davon 15 000 Tonnen von Deutschland.

Sprotten gehen an Räuchereien

Das Fischwerk setzt wegen der nahen Fanggebiete rund um Rügen auf eine hohe Fischqualität, die auch die Verarbeitung für den menschlichen Verzehr erlaubt. „Wir erhoffen uns, dass wir nach der Sortierung auch Konsumsprott frosten können“, so Richter. Das Vorprodukt geht beispielsweise an Räuchereien, die die Sprotten dann zu thekenfertigen Endprodukten verarbeiten.

Hoffnung setzt das Werk auch auf den Nordseehering, der traditionell ab Juli verarbeitet wird, aber für den die Aufteilung der Quoten zwischen der EU, Großbritannien und Norwegen noch aussteht. Die Verhandlungen dürften sich nach dem Brexit nicht einfach gestalten. Ein Lichtblick ist, dass die befürchtete komplette Schließung der britischen Gewässer für Fischer aus EU-Staaten mit dem Ende vergangenen Jahres ausgehandelten Deal zunächst abgewendet wurde.

Auswirkungen auf das Werk haben die historisch niedrigen Fangquoten allerdings bereits jetzt. Nach Angaben von Geschäftsführer Richter werden in diesem Winter keine Leiharbeiter benötigt. In Hochzeiten waren bis zu 80 Saisonkräfte damit beschäftigt, den Hering zu filetieren. Von den 120 Stammmitarbeitern sei ein Teil in Urlaub oder baue Überstunden ab, sagte Richter. Entlassungen seien trotz der schwierigen Situation kein Thema.

Von Martina Rathke