Fleischer aus Lichtenhagen: Horst Pohl liebt seinen Beruf – auch mit 83 Jahren

In der Kühlzelle hängen an Fleischerhaken zwei appetitlich aussehende Schaf-Hälften. Zwei kräftige Hände ertasten die einzelnen Abschnitte. Prüfend betrachtet Horst Pohl die Faserstruktur des Fleisches. „Es handelt sich um ein älteres Tier. Ich werde Filet schneiden und dann vor allem Wurst machen“, erklärt der 83-jährige Fleischermeister.

Die Augen des kleinen Mannes scheinen zu leuchten. Seit 18 Jahren ist er Rentner, doch von seiner Profession kann er nicht lassen, wie er an der Kaffeetafel einräumt. In den Kellerräumen seines Hauses in Lichtenhagen (Landkreis Rostock) hat er seine Hobby-Arbeitsräume eingerichtet.

Freie Wochenenden waren und sind die Ausnahme bei Horst Pohl

Der gekachelte Zerlege-Raum – blitzsauber. Arbeitstische aus rostfreiem Stahl. Wurstfüller, Waagen, Knochensäge, Rührgerät, eine Vielzahl von Messern ... hier agiert ein Profi. „Die Arbeit ist sein Leben. Er ist fast jeden Tag noch aktiv“, sagt seine Ehefrau Ursula (80). Die studierte Handelswirtschafterin ist seit 44 Jahren mit ihm verheiratet.

Horst Pohl prüft die Qualität einer Schaf-Hälfte, die in seiner Kühlzelle hängt.

Freie Wochenenden waren vor dem Ruhestand die Ausnahme. Und sind es heute noch. Die beiden erwachsenen Kinder sind längst aus dem Haus. Doch Hühner, Kaninchen und eigene Rinder wollen versorgt sein. Mitunter ist auch Wild zu verarbeiten. Hinzu kommt das große Grundstück. Was treibt den Mann an, der gut 68 Jahre im Fleischerhandwerk tätig ist?

In der Nachkriegszeit war das Fleischerhandwerk Schule fürs Leben

„Ich habe schon als Kind den damaligen Dorffleischer bei Hausschlachtungen begleitet“, erinnert sich der gebürtige Sarmstorfer (Landkreis Rostock). Vom Tier wurde alles verwertet. Eine Schule fürs Leben, die ihn prägte. „Wenig später schlachtete ich selbst Kaninchen, Enten, Hühner, Schafe, Ziegen“, so Pohl. Der jüngste von sechs Geschwistern lernte auch, sich zu behaupten. Und es fiel immer etwas Essbares ab. Ein unschätzbarer Vorteil in der Nachkriegszeit. 

Mit 15 dann die Lehre bei einem Privatfleischer in Güstrow (Landkreis Rostock). 18 Mark Lehrlingsgeld im ersten Jahr, dann 24 und 32 Mark in den Folgejahren. Jede Menge Arbeit, freie Unterkunft, aber kaum Essen. „Es war hart. Doch ich hatte einen Top-Lehrmeister“, sagt der Mann, der als Geselle beim Konsumkreisverband Güstrow anfing, dort Brigadier wurde und 1965 seinen Meister im Fernstudium machte.

Nebenbei bewirtschaftete er einen halben Hektar Land, mästete und verarbeitete Schweine. Abschluss als Ingenieur-Ökonom im Fernstudium noch vor dem Umzug nach Rostock. Hier war Pohl unter anderem bei der Handelsorganisation Gaststätten für die gesamte Schulspeisung der Stadt verantwortlich.

Landesinnungsmeister: Alte Meister besitzen Eigendisziplin

Nach der Wende kehrte der Tausendsassa beruflich praktisch direkt zu seinen Wurzeln zurück. In einem Verkaufswagen mit einem sieben Meter langen Tresen verkaufte der Meister auch selbst hergestellte Fleischprodukte. Und mit seiner Frau betrieb er die Gaststätte „Nordpol“ im Rostocker Stadtteil Evershagen. „Mein Mann verfügt über ein unglaubliches Stehvermögen“, betont sie.

Ehefrau Ursula Pohl (80) kümmert sich auch um den großen Garten. Sie ist seit 44 Jahren mit ihrem Horst verheiratet.

„Mit einem Acht-Stunden-Tag ist es im Handwerk nicht getan. In unserem Metier steckt eine Menge Arbeit dahinter“, bestätigt der Landesinnungsmeister des Fleischerhandwerks, Hans-Christian Ockens (59). Er ist selbst seit 35 Jahren als Fleischermeister aktiv und führt seinen Ludwigsluster Familienbetrieb in dritter Generation. „Die alten Meister besitzen viel Eigendisziplin und Durchhaltevermögen. Einige helfen in den Firmen noch im Alter von weit über 70 mit“, so Ockens.

Fleischerhandwerk sucht Azubis Im Landesinnungsverband des Fleischerhandwerks sind aktuell gut 40 der insgesamt 119 Fleischereibetriebe im Nordosten vereint. Aktuell werdenin MV 40 Lehrlinge des Fleischerhandwerks und 53 angehende Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Fleischerei ausgebildet. Aktuell sind im Nordosten noch acht Ausbildungsplätze im Fleischerhandwerk frei.

„Horst Pohl gehört zu jenen Kollegen, die ihren Job mit Leib und Seele ausüben“, sagt Jens Wollin (54), Fleischermeister aus Heringsdorf auf Usedom. Der stellvertretende Landesinnungsmeister schätzt die Hilfsbereitschaft und das Fachwissen des Lichtenhägers.

Der Heringsdorfer Fleischermeister Jens Wollin präsentiert einen Usedomer Landschinken.

Interesse an Hausschlachtungen wächst

Neben der Billig-Konkurrenz durch die Discounter sind es immer neue Auflagen, die vor allem den kleinen klassischen Fleischereien das Leben schwer machen. Aktuell müssen beispielsweise vom Finanzamt auslesbare Laden-Waagen angeschafft werden. „Die billigste kostet 2600 Euro. Und ich brauche drei“, verdeutlicht Ockens. Da zudem der Nachwuchs im Fleischerhandwerk fehlt, nimmt die Zahl der Betriebe stetig ab. Gab es vor zehn Jahren im Nordosten 145 Fleischereien, so sind es aktuell noch 119. Während die Kunden im ländlichen Bereich und in kleinen Orten mitunter noch ihre vertrauten Adressen finden, seien diese in größeren Städten wie Schwerin kaum noch vorhanden.

Derweil spüren Fachleute wie Pohl das Interesse an der Hausschlachtung. „Die Zahl jener Kunden wächst, die besondere Qualität honorieren. Zudem legen diese Wert auf gute Aufzuchtbedingungen der Tiere.“ Diesen Trend sieht auch Wollin.

Derweil geht ein neuer Auftrag bei Altmeister Pohl ein. Die Arbeit im Garten muss wieder einmal warten.

