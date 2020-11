Laage

In Politik und Wirtschaft zeichnet sich eine breite Unterstützung ab für zusätzliche Staatshilfen für den von Insolvenz bedrohten Flughafen Rostock-Laage. „Kein Flughafen kann etwas für Corona. In der Vergangenheit waren Zuschüsse immer damit begründet, dass Mecklenburg-Vorpommern einen Anschluss an ein internationales Luftfahrtdrehkreuz braucht. An dieser Notwendigkeit hat sich nichts geändert“, erklärt CDU-Landes-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller.

„Es bedarf jetzt korrespondierender Hilfen der Gesellschafter, die im Zusammenhang mit den Landeshilfen erfolgen sollten, um die gemeinsame Verantwortung abzubilden“, erklärte Sprecherin Renate Gundlach vom Schweriner Infrastrukturministerium. Es gehe aber nicht ohne „substanzielle“ Corona-Hilfen des Bundes. Laut Flughafenverband ADV kämpfen zurzeit bundesweit Regionalflughäfen ums Überleben, weil das Geschäft am Boden liegt.

Geld reicht noch bis April

Laages Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann hatte angekündigt, dass der Betrieb noch bis April finanziell abgesichert ist. „Wenn kein Geld vom Bund und auch nicht von unseren Gesellschaftern kommt, ist es so, dass wir in den nächsten Monaten Insolvenz anmelden müssen“, sagte sie nach der Luftverkehrskonferenz des Bundes Ende vergangener Woche dem NDR.

Die Konferenz brachte nicht den erhofften Durchbruch für eine Milliarde Euro Soforthilfen für die angeschlagenen Flughäfen. Bund und Länder wollen nun in den kommenden zwei Wochen gemeinsame Lösungen erarbeiten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) favorisiert ein 50:50-Modell, bei dem sich Bund sowie Länder und Kommunen die Rettungskosten teilen.

Lob von Linken und IHK

Eva-Maria Kröger (Linke) signalisierte grundsätzliche Unterstützung. Zu einem zusätzlichen Finanzbedarf könne sie nichts sagen, weil der Flughafen diesen noch nicht angemeldet habe. Dem Unternehmen sei es aber immer wieder gelungen, sich aus Rückschlägen und Tiefs zurück nach oben zu arbeiten. Zudem seien die von der Geschäftsführerin erarbeiteten Konzepte für eine Nutzung als Technologiepark „zukunftsweisend“.

Ähnlich äußerte sich Rostocks IHK-Präsident Klaus Jürgen Strupp: „Der Flughafen Rostock-Laage bietet mit seiner komplexen Infrastruktur und dem Ausbaustandard weitreichendes Entwicklungspotenzial für die gesamte Region.“ Forderungen nach Unterstützung seien gerechtfertigt, es sei „lobenswert“, dass die Flughafenchefin „in die Breite denke und „zum Beispiel Rostock-Laage als einen Flughafen für die Raumfahrt ins Spiel bringt“.

Zurzeit keine Linienflüge mehr

Seit Ende Oktober gibt es in Laage derzeit keinen Linienflugverkehr mehr, laut Hausmann nimmt die Zahl der Werksflüge, die Unternehmen für Mitarbeiter chartern, aber zu. Die Zahl der Passagiere brach durch die Corona-Krise von Januar bis Oktober auf knapp 22 000 ein. 2019 waren es 148 000, knapp 50 Prozent weniger als im Jahr davor, damals bedingt vor allem durch die Germania-Insolvenz. Zurzeit laufen Verhandlungen über einen Abbau von Stellen unter den 170 Beschäftigten, Details wurden noch nicht bekannt.

Erst vor wenigen Monaten verhinderten das Land und die Gesellschafter – die Städte Rostock und Laage sowie der Landkreis Rostock – eine drohende Zahlungsunfähigkeit durch eine Geldspritze über 1,5 Millionen, zusätzlich zum regulären Verlustausgleich von zuletzt 2,8 Millionen Euro im Jahr.

Von Gerald Kleine Wördemann