Förderstopp: Bauherren in MV fürchten um Umsetzung geplanter Projekte

Die Neubauförderung dessogenannten Effizienzhauses 55 (EH 55) wäre ohnehin zum Monatsende ausgelaufen. Über die Zukunft der Neubauförderung für EH40-Neubauten soll zügig entschieden werden, heißt es aus Berlin.

Die entsprechende EH-Einstufung bedeutet,dass das Gebäude nur 55 Prozent beziehungsweise 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein Standardhaus benötigt. Eine Maßnahme für mehr Energieeffizienz ist etwa die Wärmedämmung.

Im Effizienzhaus 40 dürfen Fensternicht geöffnet, sondern müssen Filter für Belüftungsanlagen gewechselt werden. Eine Anforderung, die Fachleute für völlig überzogen halten. „Es mag ökologisch richtig sein, ignoriert aber den Faktor Mensch“, so Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen.

Fördermittel sollten künftigdort gezielt eingesetzt werden, wo die CO2-Einsparung am höchsten sei, kündigte Energiestaatssekretär Patrick Graichen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz an. Dies sei im Gebäudebereich vor allem bei Sanierungsmaßnahmen der Fall. Im Koalitionsvertrag ist verankert, dass das Gebäude-Energie-Gesetz geändert werden soll. Man will künftig Förderungen direkt an dem vermiedenen Treibhausgas-Ausstoß pro Quadratmeter ausrichten.