Die Hiobsmeldung verkündete Werften-Chef Peter Fetten persönlich – in einem Video, das keine zwei Minuten lang ist: Bis zu 1200 Schiffbauer auf den MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund müssen gehen. Bereits am Mittwoch starten Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft die Verhandlungen über einen Sozialplan für die Betroffenen. Trotzdem werden sich die Werft-Arbeiter auf harte Einschnitte einstellen müssen.

Wie geht es jetzt konkret weiter?

In den Verhandlungen wollen Werft-Leitung und Gewerkschaft ausloten, wie viele Mitarbeiter exakt gehen müssen. Ziel ist es, den Arbeitsplatz-Abbau so gering wie möglich zu halten. Das betonten beide Seiten am Mittwoch unisono. Doch: „Wenn Mitarbeiter gehen müssen, dann nur zu angemessenen Bedingungen mit Transfergesellschaften und Abfindungen. Die dafür nötigen Mittel müssen vom Unternehmen bereitgestellt werden“, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.

Welche Optionen haben die Betroffenen?

Vor allem für gut ausgebildete Fachkräfte dürfte eine Abfindung interessant sein: Sie bekommen Geld im Gegenzug für die Auslösung des Arbeitsvertrages – und sind dann „frei“. Das dürfte vor allem für junge, ungebundene Fachkräfte und Ingenieure eine Option sein: Sie sind auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor gefragt – bundesweit.

Der größte Teil der Schiffbauer dürfte aber in die geplante Transfergesellschaft wechseln. Heiko Messerschmidt, Sprecher der IG Metall, erklärt das Prozedere so: „Die Kollegen unterschreiben bei den MV Werften einen Aufhebungsvertrag und wechseln dann in die neue Gesellschaft, sind dort angestellt.“ In der Gesellschaft sind die Mitarbeiter maximal zwölf Monate beschäftigt: „Die Agentur für Arbeit bemüht sich in der Zeit um Weiterbildungen, Umschulungen und natürlich um neue Jobs.“

Wie viel Lohn zahlt die Transfergesellschaft?

Die Mitarbeiter der Transfergesellschaft erhalten offiziell das sogenannte „Transferkurzarbeitergeld“. Nach Angaben der Agentur für Arbeit beträgt das in der Regel rund 60 Prozent des bisherigen Netto-Lohns. Wer mindestens ein Kind hat, erhält 67 Prozent. „Das Unternehmen – also die MV Werften – kann und sollte das Kurzarbeitergeld aber aufstocken“, so IG-Metall-Sprecher Messerschmidt. Auch das sei Gegenstand der Verhandlungen.

Wie sind die Job-Aussichten für die Schiffbauer?

Das ist schwer zu sagen. Bundesweit hat die Corona-Pandemie den Schiffbau hart getroffen. Auch die zweite große Werft in Rostock, die Neptun Werft, hat beispielsweise damit zu kämpfen: Die Tochter der Meyer-Gruppe aus Papenburg hatte ebenfalls angekündigt, Stellen abbauen zu müssen und Aufträge „zu strecken“. So kommt der Neubau für die Rostocker Reederei Aida Cruises – die „Aidacosma“, deren Maschinenraummodul von der Neptun Werft stammt – mehr als ein halbes Jahr später als geplant. Einzig die kleinste der drei Rostocker Werften – Tamsen Maritim – hat volle Auftragsbücher und sucht Leute.

Andere Branchen hingegen florieren auch in der Pandemie. Aus Kreisen der Landesregierung heißt es beispielsweise, dass in Wismar die Holz-Industrie mit Unternehmen wie Egger und IIim Nordic Timber weiter wachse – und Fachkräfte suche. Eine Hürde seien allerdings die vergleichsweise hohen Gehälter, die Werft-Arbeiter laut Tarifvertrag erhalten. Auch in Rostock suchen Betriebe neue Fachkräfte. Die Zukunftsaussichten für die Windkraft-Branche sind aktuell wieder rosig. Allein der Windanlagen-Bauer Nordex hat aktuell 35 Jobs am Standort Rostock ausgeschrieben. Auch die Deutsche Großwälzlager GmbH und die EEW Eisenwerke suchen aktiv Personal.

Welche Aussichten gibt es für die Werften?

Werften-Chef Peter Fetten warb in einer Mitteilung am Mittwoch erneut um Hilfen für die Genting-Töchter in MV: „Eine positive Entwicklung hätte auch wieder eine Erhöhung der Personalstärke zur Folge.“

Die Gewerkschaft IG Metall fordert den Erhalt aller drei Standorte. Sollte der Eigentümer der MV Werften, die Genting Hongkong-Gruppe, keine Perspektive mit neuen, weiteren Aufträgen bieten können, seien Bund und Land gefordert. Die Gewerkschaft bringt offensiv auch eine Verstaatlichung der Schiffbau-Betriebe ins Spiel: „Alle Alternativen – mit oder ohne Genting, auch mit staatlicher Beteiligung – müssen geprüft werden“, so Bezirksleiter Friedrich.

Was bringt eine „Verstaatlichung“?

Nach OZ-Informationen sorgen sich alle Seiten vor einer Insolvenz der Werften. Dann nämlich könnte der Genting-Konzern gezwungen sein, Immobilien und Anlagen zu verkaufen. Was aber dann aus den Flächen, aus den Werften wird – unklar. Eine Staatsbeteiligung wie an der Lufthansa oder dem Touristikriesen Tui hingegen könnte den Werften „Zeit für Neues“ verschaffen – um tatsächlich wieder in den Bau von Offshore-Plattformen für Windparks oder den Bau von Marine- und Behördenschiffen einzusteigen. Nach Einschätzung der Landesregierung könnte das frühestens 2023, eher 2024 starten. So lange müssten Anlagen und Personal „gehalten“ werden.

Kommentar: MV Werften in der Krise: Warum ein Einstieg des Staates eine sichere Sache sein könnte

Bereiten sich die Hansestädte schon auf ein Werften-Aus vor?

Nein, zumindest Rostock nicht. „Nicht der Lärm, der von einer Werft kommt, ist ein Problem – sondern wenn eines Tages kein Lärm kommt!“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Nein, noch habe die Stadt keine Planungen in der Schublade für das Areal der MV Werften. „Das Gelände gehört uns ja auch gar nicht.“ Unter anderem daran war erst vor wenigen Wochen auch der Bau eines neuen Kreuzfahrthafens gescheitert: Rostock wollte dafür Land von den MV Werften kaufen, es kam aber kein Deal zustande.

Sollte nun der schlimmste Fall eintreten, soll das Gelände auf jeden Fall für Industrie erhalten bleiben: „Es gibt immer wieder Anfragen für Gewerbeflächen mit Land- und Wasser-Anbindung. Auch in Warnemünde“, so Madsen. Er hofft jedoch, dass der traditionsreiche Standort ein Werftstandort bleiben wird.

