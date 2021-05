Rostock

Ganz Rostock drückt am Samstag die Daumen, dass der FC Hansa den direkten Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga schafft. Nicht nur sportlich wäre die langersehnte Rückkehr in die höhere Spielklasse ein Erfolg, wenn Blau-Weiß-Rot ab dem Saisonstart Ende Juli statt Meppen und Viktoria Köln bekanntere Namen, wie den Hamburger SV und Schalke 04, im Ostseestadion empfangen kann.

Punkten würde auch der Tourismus. Davon ist jedenfalls ist die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde überzeugt. „Sportliche Erfolge stärken das Image und lenken die Aufmerksamkeit auf die Stadt, auch als Urlaubsziel“, sagt Sprecherin Anja Thomanek. Handel und Gastronomie würden gewinnen durch die zusätzlichen Fans, die nach Auswärtsspielen ihres Teams in der Hansestadt vielleicht noch einen Kurzurlaub dranhängen – und in Rostock Hotelzimmer buchen, Restaurants sowie Freizeitangebote nutzen und ausgiebig shoppen gehen. Natürlich vorausgesetzt, dass all das bald wieder möglich ist – und dass die Kogge den Sprung ins neue Fahrwasser tatsächlich schafft.

„Fußball ist Wirtschaftsfaktor“

Wirtschaftlich hat die zweite Liga deutlich höheren Stellenwert als die dritte, meint Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rostock, weil sie mehr Fans und damit potenzielle Konsumenten erreicht. Gewinner in der Region seien Verkehr, Handel und Gastgewerbe, außerdem steige das Steueraufkommen. „Fußball ist, wie Sport generell, ein Wirtschaftsfaktor“, sagt Ries.

Ein Aufstieg wäre „großartig“, heißt es in der Rostocker Szenekneipe Pleitegeier². Betreiber Matze gibt jedes Jahr 10 000 bis 12 000 Euro für das Sky-Abo aus, mit dem er Bundesliga-Spiele live zeigen darf. Auch in der Pandemie kassiert der Paid-TV-Anbieter monatlich 500 Euro. Das Interesse für die Spiele wäre bisher in Ordnung. In Echtzeit übertragen werden aber nur Spiele aus den ersten beiden Ligen – bisher ohne die Rostocker.

15 Prozent mehr Zuschauer

„Wenn Hansa übertragen wird, kommen mehr Leute zum Fußballgucken“, sagt der Pleitegeier²-Chef. Der steigende Getränkeumsatz würde dabei helfen, dass sich der teure Sky-Vertrag besser rechnet. Das TV-Unternehmen nennt auf seiner Webseite insgesamt 31 Gastro-Betriebe in Rostock, die Sky anbieten. Gut die Hälfte davon sind Hotels.

Die Lübzer Brauerei, langjähriger „Premiumpartner“ von Hansa Rostock, freut sich bereits auf „hochkarätige Spiele, spannende Duelle und eine noch größere Aufmerksamkeit“. Das sagt Linda Hasselmann, Sprecherin bei Carlsberg Deutschland in Hamburg, Muttergesellschaft von Lübzer. Fans, Spieler und „natürlich auch wir als Brauerei“ würden durch den Aufstieg gewinnen. Weil es attraktivere Spiele zu sehen gibt, aber auch finanziell: Die Mecklenburger Bierbrauer gehen von einem Zuschauerplus von 10 bis 15 Prozent aus und natürlich auch „mehr Umsatz für unsere Lübzer-Biere“, so Linda Hasselmann.

Bierabsatz steigt

Auch Nicht-Werbepartner wollen am Sonnabend mitfiebern. „Ein Aufstieg hilft der ganzen Stadt“, sagt Alexander Köthe von der Hanseatischen Brauerei Rostock. „Wir alle profitieren davon, wenn mehr Fans zu den Spielen ins Stadion kommen.“ Und beim Fußballgucken sei Bier nun mal das beliebteste Getränk, egal ob daheim oder in der Kneipe.

„Der Aufstieg wäre sehr relevant für unsere Branche“, meint Kai Dau, ehemaliger Rostocker Hotelier („Best Western“) und Regionalvorsitzender beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Der mit dem Sprung in die höhere Klasse verbundene Imagegewinn für die Hansestadt sei „Gold wert“. Neben den Anhängern der Heimspielgegner, die mit dem Tross ihres Clubs nach Rostock kommen und hier Geld ausgeben, biete auch das Geschäft mit den anderen Vereinen große Chancen, ist Dau überzeugt – etwa als Standort für Trainingscamps.

„Ein Aufstieg wäre toll, keine Frage. Nicht nur weil dann das eine oder andere Bier mehr getrunken wird“, sagt Getränkeland-Chef Axel Heidebrecht. Er glaubt nicht, dass der sportliche Erfolg „nennenswerte Effekte für den Tourismus“ haben wird. Im Gegensatz zu den vielen Talkshow-Auftritten des Oberbürgermeisters Claus Ruhe Madsen (parteilos), die viel für Bekanntheit und Image der Hansestadt bewirkt hätten.

Von Gerald Kleine Wördemann