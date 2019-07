Rostock/Berlin

Arbeitnehmer im Gastgewerbe Mecklenburg-Vorpommerns haben im Jahr 2017 nach Erkenntnissen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) 17,2 Millionen Überstunden geleistet. 42 Prozent oder 7,2 Millionen Stunden davon seien unbezahlt geblieben, berichtete die NGG am Donnerstag in Berlin unter Bezugnahme auf den „Überstunden-Monitor“, den das Pestel-Institut in Hannover im Auftrag der Gewerkschaft erstellt hat. Grundlage sei der sogenannte Mikrozensus gewesen. Die NGG gab den Gesamtwert der Überstunden der Beschäftigten zwischen Usedom und Elbe mit rund 181 Millionen Euro an.

Arbeitszeiten erfassen

Mit Blick auf die laufende Hochsaison in Tourismus und Gastgewerbe rief die NGG die 34 500 Beschäftigten der Branche im Nordosten auf, ihre Arbeitszeiten genau aufzuschreiben. Hotellerie und Gastronomie zählten zu den Wirtschaftszweigen, in denen regelmäßig an Wochenenden, Feiertagen und spätabends Überstunden zusammenkommen. „In vielen Hotels, Gaststätten und Pensionen ist Mehrarbeit zum Nulltarif gerade im Sommer an der Tagesordnung. Damit gehen ausgerechnet denen wichtige Einkünfte verloren, die auf jeden Cent angewiesen sind“, kritisierte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler.

Ein Drittel sind Minijobber

Gerade Minijobber, die als Saisonkräfte arbeiteten, litten unter dem „Lohn-Geiz“ der Chefs. „Da ein 450-Euro-Job keinen Extra-Verdienst zulässt, werden Überstunden gar nicht oder mit Schwarzgeld bezahlt“, so Zeitler. Immerhin sei in Mecklenburg-Vorpommern ein Drittel (32 Prozent) aller Arbeitsplätze in den Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufen mit Minijobbern besetzt. Im Gastgewerbe arbeiten hier insgesamt rund 11 000 geringfügig Beschäftigte, so die NGG.

Kampagne „#fairdient“

Die Gewerkschaft NGG hat die Kampagne „#fairdient“ gestartet, um den bundesweit gut 1,6 Millionen Beschäftigten im Gastgewerbe eine öffentliche Stimme zu geben. Über unbezahlte Mehrarbeit hinaus geht es dabei um den Schutz bestehender Standards. Denn der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) dränge die Bundesregierung, die Arbeitszeiten noch flexibler zu machen, warnt Zeitler. „Im Klartext geht es um ein Durchlöchern des Arbeitszeitgesetzes und die Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden.“

Zu viel Arbeit macht krank

Für den Gewerkschafts-Chef steht fest: „Das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass zu viel Arbeit krank macht. Schon heute klagt jeder dritte Beschäftigte in Deutschland bei Mehrarbeit über Schlafstörungen, Erschöpfung und Rückenschmerzen. Und die Unfallgefahr steigt deutlich, wenn Aufmerksamkeit und Konzentration in überlangen Schichten nachlassen.“

OZ/dpa