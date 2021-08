Rostock

Dass Rostocks Hafen wachsen muss – diese Erkenntnis ist nicht überraschend, nicht neu. Doch nun gehen Stadt- und Regionalplanung, Rathaus und Hafen-Gesellschaft die Erweiterung konkret an. Ihnen bleibt nichts anderes übrig.

Denn die Coronakrise hat die Hansestadt hart getroffen. Die beiden großen Werften in der Stadt wurden von der Pandemie und ihren globalen Folgen überrollt, neue Aufträge fehlen. Der Motorenbauer Caterpillar steht sogar vor der Schließung. Wenn die Hansestadt gut bezahlte Industrie-Arbeitsplätze erhalten oder sogar neue Jobs schaffen will, müssen neue Betriebe her – und für die muss Platz geschaffen werden. MV kann es sich nicht erlauben, potenziellen Investoren abzusagen, weil Land fehlt.

Attraktiver Standort für „Global Player“

Und dass Rostock im Fokus großer Unternehmen steht, zeigen die Erfolge der vergangenen Jahre – zum Beispiel, dass der japanische Weltkonzern Toshiba an der Warnow neue, „grüne“ Lokomotiven bauen will. Solche Neuansiedlungen braucht das ganze Land dringender denn je. Und die dürfen nicht an den mittlerweile üblichen Widerstände scheitern: Nachbargemeinden, die ein noch größeres Stück vom (Steuer-)Kuchen abhaben wollen zum Beispiel. Oder auch Naturschützer, die aus Prinzip ein Projekt verhindern wollen.

Es ist deshalb gut, dass die Planer jetzt anfangen, dass sie Vorsorge treffen für die Zukunft – und nicht erst, wenn ein Investor vor der Tür steht.

Von Andreas Meyer