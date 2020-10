Herr Backhaus: Wie sieht die Fischerei in MV in fünf Jahren aus?

Schwerin

Mit den Fangquoten ist im Küstenland Mecklenburg-Vorpommern auch die Anzahl der hauptberuflichen Kutter- und Küstenfischer im Sinkflug. Agrarminister Till Backhaus ( SPD) sieht die Branche vor schmerzhaften Veränderungen.

Wie wird die Ostseefischerei in MV in fünf Jahren aufgestellt sein?

Der Internationale Rat für Meeresforschung hat abgeschätzt, dass sich an der Bestandssituation der für MV wirtschaftstragenden quotierten Fischarten Hering und Dorsch mittelfristig eher wenig ändern wird. Die Branche wird sich darauf einstellen müssen, mit sehr geringen Fangmöglichkeiten zu leben. Das ist ein äußerst schmerzlicher Prozess. Die notwendigen Entscheidungen müssen die Fischer selbst treffen, das Land und die Politik können dies nur begleiten und versuchen, die negativen Folgen abzumildern und den Prozess der Anpassung ein wenig auszusteuern. Dafür bedürfte es eines starken Landesverbandes, aber auch dort sind die Schwierigkeiten angesichts der Rahmenbedingungen und der Altersstruktur erheblich. Wichtig ist die Suche nach Alternativen, sowohl auf See als auch an Land.

Welche Alternativen sehen Sie?

Immerhin sind die Bestände an Plattfischen in der westlichen Ostsee wie Flundern oder Schollen auch historisch in sehr gutem Zustand. Hier liegen noch Potenziale, die Quotenverluste zumindest abmildern können. Hierfür bedarf es angepasster Fanggeräte, um möglichst wenig Dorsch zu erwischen, der zumindest im Fanggebiet 24 noch als Beifang in geringen Mengen erlaubt ist. Wir werden sehr genau darauf achten, dass dieses Beifang-Fenster für die Fischerei offen bleibt. Und wir haben die Entwicklung geeigneter Schleppnetztypen, mit denen man möglichst nur Plattfische anlandet und deren Praxiserprobung unterstützt.

Wie muss sich die Fischerei bei der Vermarktung und Veredelung neu aufstellen?

An Land wird es darum gehen, dass die Fischer ihren wertvollen Fang noch besser vermarkten, vorzugsweise direkt an die Gastronomie vor Ort, an Touristen und auch an Einheimische, soweit möglich auch noch selbst verarbeiten und veredeln. Trotz insgesamt geringer Mengen an Quoten gibt es aber in der Saison durchaus größere Anlandungen, die individuell nicht direkt absetzbar sind. Hier muss die Branche ganz sicher neue Möglichkeiten – auch der Zusammenarbeit der Fischer – erschließen, was wir vom Land her auch gerne unterstützen würden. Aber gerade in diesem Bereich müssen die originären Impulse und Ideen von den Fischern selbst kommen. Und man muss dabei auch im Auge behalten, dass es den Fischbeständen und der Fischerei in einigen Jahren wieder deutlich besser gehen könnte. Dann sollte die Fischerei über genügend Power und Potenzial auf See und an Land für den Fang und die Vermarktung verfügen.

Von Martina Rathke