Der Netzbetreiber Amprion plant mindestens zwei Mega-Plattformen für Windparks in der Nordsee – und sucht dafür Werften in Deutschland mit Know How. Die MV-Werften-Standorte Wismar und Rostock könnten gute Chancen haben. Allerdings bliebe die Frage: Wie überstehen die Mitarbeiter bis dahin die Krise?