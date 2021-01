Die massiven IT-Probleme bei der Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises halten an. Die Justiz ermittelt in alle Richtungen. Ein Experte vom Anti-Viren-Spezialisten Avira erklärt, warum Aida ein interessantes Ziel für kriminelle Hacker ist. Und der Hotelier des Rittmeisters in Rostock berichtet, wie er nach einem Cyber-Crime-Angriff reagierte.