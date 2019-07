Im Blick der Alligatoren: Die Ölreserven der USA

Freeport

Nur ihre Augen und die Schnauzen lugen aus dem Wasser: In den Teichen rund um Bryan Mound bei Freeport in Texas lauern Alligatoren. Aber auch wenn es gut passen würde: Sie sind nicht Teil der scharfen Sicherheitseinrichtungen zum Schutz der Einrichtung, in der die strategische Ölreserve der USA gebunkert wird. Insgesamt 250 Millionen Barrel Öl, also insgesamt fast 40 Milliarden Liter, lagern dort in bis zu 1500 Metern Tiefe in einem ausgehöhlten Salzstock. Sie dienen als Notreserve, um in Katastrophenfällen oder in Krisenzeiten hohe Preisausschläge zu vermeiden. Eine Gruppe deutscher Journalisten hatte jetzt die seltene Gelegenheit, die Anlage zu besichtigen.

Ins Auge fallen zunächst die riesigen Tanks auf dem weitläufigen Gelände. Sie dienen jedoch nur als Zwischenspeicher. Dauerhaft gelagert wird das Öl in riesigen Kavernen im Salz. Ein Grund dafür ist die Sicherheit, erklärt Jorge Aguinaga, Leiter der Einrichtung: „Selbst wenn jemand eine Bombe darauf werfen würde, wäre die Anlage nur so lange außer Betrieb, bis die Rohrleitungen repariert sind.“

Größte Kaverne der Welt

Insgesamt 21 Kavernen gibt es in Bryan Mound. Die größte davon, Kaverne 5, fasst alleine 36,6 Millionen Barrel (knapp 6 Milliarden Liter) und ist damit gleichzeitig die größte der Welt. Davon ist allerdings nichts zu sehen, wenn man darauf steht. Nur die Rohre, die an dieser Stelle in die Erde führen, deuten auf den Schatz hin, der darunter verborgen liegt.

Um das Öl bei Bedarf wieder an die Oberfläche zu bekommen, wird Physik eingesetzt: Über ein Rohr, das bis zum Boden der Kaverne reicht, wird Wasser unter das Öl gepumpt. Da Öl leichter als Wasser ist, schwimmt es obenauf und wird durch eine zweite Leitung nach oben gedrückt. Fünf Mal kann eine Kaverne auf diese Weise geleert werden, bevor die Salzwände vom Wasser zu stark ausgewaschen und die Abstände zwischen den einzelnen Lagern zu gering werden. Das Öl hingegen löst das Salz nicht auf. „Das geförderte Öl hat eine Temperatur von 50 Grad Celsius und muss erst einmal gekühlt werden“, erklärt Aguinaga.

Umstrittene Entsorgung

Das Wasser wird anschließend ebenfalls wieder hochgepumpt und dann als Sole zunächst gelagert und später im Meer verklappt. „Für die maritime Umwelt hat das keine negativen Folgen. Im Gegenteil: Untersuchungen zeigen, dass sich Meerestiere dort, wo das Wasser eingeleitet wird, besonders wohlfühlen“, so Aguinaga.

Das sehen Umweltschützer etwas anders: „Es ist schwer nachzuvollziehen, wie das maritime Leben davon profitieren soll, wenn Millionen von Litern Sole, verseucht mit Öl und Schmierfett, in den Golf geleitet werden“, sagt John Hocevar von Greenpeace USA. Studien hätten zudem gezeigt, dass im Wasser und im Sediment des Verklappungsgebiets erhöhte Schwermetallkonzentrationen zu finden seien. „Die bestehenden Gesetze reichen nicht aus, um den Golf von Mexiko zu schützen, und die bestehenden werden nicht konsequent durchgesetzt“, kritisiert Hocevar.

Zuletzt war Bryan Mound zudem in die Schlagzeilen geraten, als ein Teil des Öls verkauft wurde: Der Ölriese Exxon Mobil klagte darüber, dass der Schwefelwasserstoffgehalt in der Charge extrem überhöht war. Als Ursache vermuten Experten, dass sich in der Lagerstätte Bakterien eingenistet haben, die den im Öl enthaltenen Schwefel in die giftige Chemikalie umwandeln. Die Verantwortlichen bei Bryan Mound weisen die Vorwürfe jedoch zurück.

Am Anfang war der Schwefel

Schwefel war auch der Ausgangspunkt der Einrichtung: Ursprünglich war sie eine Schwefelmine, aus der bis zum Jahr 1942 rund fünf Millionen Tonnen Schwefel gefördert wurden. Danach wurde Sole aus dem unter dem Schwefel gelegenen Salzstock gefördert. 1977 übernahm dann die US-Regierung Bryan Mound und wandelte sie zur größten von insgesamt vier Lagerstätten für die strategische Ölreserve um.

Dass in den Teichen um das Gelände Alligatoren einziehen, war dabei nicht vorgesehen. Dass sie dennoch dort sind, erklärt Aguinaga so: „Manchmal fangen Vögel an anderen Stellen kleine Alligatoren und über den Teichen fallen sie ihnen aus den Schnäbeln.“ Zunächst werden sie in Bryan Mound auch toleriert. Wenn die Echsen jedoch zu groß und gefährlich werden, werden sie eingefangen oder sogar getötet.

