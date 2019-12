Kochen, braten, mixen: Die Küchenmaschine Thermomix ist der Liebling vieler Hobbyköche. Nun will das Unternehmen Vorwerk die Produktion am Stammsitz Wuppertal bis zum Jahresende einstellen – und das trotz des Wachstums bei den Verkaufszahlen. Die Maschinen werden künftig nur noch in China und Frankreich hergestellt.