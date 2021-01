Barnevitz

Mit festem Griff fasst Stefan Rolinski in das frisch geerntete Rohrbündel. Der Halm, den der Rohrwerber vor wenigen Minuten auf einer Schilffläche im südlichen Teil der Insel Rügen geerntet hat, ist trocken und fest. „Das wird in diesem Winter eine gute Qualität. Im Vergleich zum Vorjahr sogar eine Superqualität“, sagt der Rohrwerber. Im vergangenen Winter sanken die Temperaturen nicht unter den Gefrierpunkt. Es war zu warm, zu feucht. Dazu kam noch Hochwasser. Gutes Rohr müsse abgestorben sein, benötige Frost, so der Rohrdachdecker. So wie in diesem Jahr. Befinde sich aber noch Glukose in den Halmen, liefen die Zersetzungsprozesse weiter und minderten die Qualität.

Zu wenig Rohr für den heimischen Markt

Stefan Rolinski (41) mit seinem zum Erntefahrzeug umgebauten Pistenbully beim Rohrwerben. Quelle: Dietmar Lilienthal

Über mangelnde Nachfrage nach dem ökologischen Baustoff kann sich der Rügener Rohrdachdecker nicht beschweren. Meist seien die Vorräte bereits im Sommer aufgebraucht. Über den Eigenbedarf hinaus auch noch andere Dachdecker mit Rohr zu versorgen, sei kaum noch drin. Doch trotz der hervorragenden Absatzes sinkt die Zahl der Rohrwerber in MV.

„Mir gingen 2015 rund ein Drittel meiner Flächen verloren, weil sie im Nationalpark liegen“, so Rolinski, der nun nur noch rund 35 Hektar bewirtschaftet und ein Grundproblem seiner Branche beschreibt. Nicht einmal zwei Handvoll Rohrwerber ernten in Mecklenburg-Vorpommern noch Schilf. Der Berufsstand ist überaltert. „Ich bin der Jüngste.“ Der Rüganer wird Ende des Monats 42 Jahre alt.

Was ist daran ökologisch, wenn Importe aus China kommen?

Mitarbeiter Tobias Splettstößer erntet bei Altefähr auf der Insel Rügen das Rohr. Quelle: Dietmar Lilienthal

Das Reetdachdecker-Handwerk wurde 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen. Nur noch etwa 15 Prozent des in Deutschlands für die Dachdeckung verwendeten Rohres stammt aus heimischem Anbau. Der vorhandene Bedarf wird durch Importe aus Süd- und Osteuropa und zunehmend auch aus China gedeckt. Nicht, dass die Qualität der Importe schlechter sei. „Aber ich frage mich, was daran noch ökologisch ist, wenn das Rohr um die halbe Welt nach Deutschland gekarrt werden muss“, so der Rohrwerber.

Verband fordert Novellierung der Rohrmahd-Richtlinie

Rolinski ist Vorstandsmitglied der Rohrdachdecker-Innung in MV. Der Interessensverband fordert, dass die 20 Jahre alte „Rohrmahd-Richtlinie“ dringend überarbeitet wird. Statt der bislang festgelegten Erntezeit von November bis Ende Februar sollte der Zeitraum von Dezember bis März verschoben werden. Aufgrund des Klimawandels sei der November zu warm und als Erntemonat ungeeignet. Zudem dürften derzeit aus Gründen des Naturschutzes auch nur ein Teil der Flächen beerntet werden. Und: Das Rohr müsse endlich als nachwachsender Rohstoff und Kulturpflanze anerkannt werden, damit die Rohrmahd ähnlich wie die Sommermahd auf Grünland beihilfefähig wird.

Immer weniger Rohr aus MV In Mecklenburg-Vorpommern wird immer weniger Rohr geerntet. Bis 1989 wurden durch das VEB Meliorationskombinat Rostock jährlich 1,2 Millionen Bunde geworben, die vorrangig in den Westen exportiert wurden. Vor 15 Jahren betrug die Erntemenge noch 350 000 Bunde. Weil Rohrmahd-Genehmigungen nicht verlängert wurden, liegt die Zahl inzwischen bei 200 000 Bunden pro Jahr. Nach Angaben des Greifswald Moor Centrums ( GMC) verringerte sich zwischen 1997 und 2017 die Rohrmahd-Fläche landesweit mit 500 Hektar auf ein Drittel. Mit einer Wiedervernässung von Mooren könnten neue Flächen für die Rohr-Bewirtschaftung geschaffen werden.

Rohr-Bewirtschaftung auf wiedervernässten Mooren

Unterstützung für die Forderung, Schilfrohr als Kulturpflanze anzuerkennen, kommt von der Wissenschaft. Der Anbau von Rohr sei eine sinnvolle Alternative für die landwirtschaftliche Nutzung von wiedervernässten Mooren, so die Landschaftsökologin Sabine Wichmann von der Uni Greifswald. Mecklenburg-Vorpommern ist mit 13 Prozent der Landesfläche eines der moorreichsten Bundesländer. Landwirte klagen, dass ihnen durch die Wiedervernässung Bewirtschaftsungsflächen verloren gehen. Mit dieser Form der Paludikultur (nasse Landnutzung) ließe sich der Interessenskonflikt lösen. In MV werden auf 500 Hektar Schilf angebaut. Um den Bedarf von Dachreet in Deutschland mit einheimischer Produktion zu decken, sind rund 10 000 Hektar Anbaufläche erforderlich.

Änderungen auf EU-Ebene signalisiert

Das Landwirtschaftsministerium sieht den Bund in der Verantwortung. Mecklenburg-Vorpommern fordere seit Längerem gegenüber dem Bund, dass Paludikulturen als landwirtschaftliche Flächennutzung nach einer Wiedervernässung von Moorstandorten EU-prämienberechtigt bleiben, sagte Ministeriumssprecher Claus Tantzen. Diese Forderung, so das Ministerium weiter, scheint bei der Ausgestaltung der neuen Förderperiode Früchte zu tragen. Auch die Landschaftsökologin Wichmann sieht positive Entwicklungen auf europäischer Ebene. „Wird das Rohrwerben in der nächsten Förderperiode tatsächlich als landwirtschaftliche Flächennutzung anerkannt, wäre das ein enormer Schub.“

Rohrwerber nur noch Disneyland für Touristen

Eine regelmäßige Ernte auf Schilfflächen führt auch zu mehr biologischer Vielfalt. Die Leiterin des Greifswald Moor Centrums, Franziska Tanneberger, hatte nachgewiesen, dass der seltene Seggenrohrsänger von der Bewirtschaftung an Schilfstandorten profitiert. „Wird das Rohr nicht gepflegt, verwildert es und bietet nur noch Schutzraum für Wildschweine und Füchse“, so der Praktiker Rolinski. Er verweist auf Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo das alte traditionelle Handwerk bereits nahezu zum Erliegen gekommen ist und nur noch Altschilf stehe. Die Entwicklung seines Berufsstandes sei derzeit mit der Fischerei zu vergleichen. „Von den Fischern wird erwartet, dass sie hier für die Touristen wie im Disneyland leben. Von uns auch. Jeder Urlauber will Urlaub unterm Rohrdach machen.“ Es werde Zeit, dass sich die Bedingungen änderten, damit das traditionelle Handwerk nicht aussterbe.

Wiedervernässung als Perspektive für das Handwerk

Nach Auffassung der Landschaftsökologin Wichmann müssten vor allem mehr Flächen in MV wiedervernässt werden, um Platz nicht nur für natürlich wachsendes Schilf, sondern perspektivisch auch für den gezielten Schilfanbau zu schaffen. Alle vorhandenen Flächen jährlich beernten zu lassen, sei allerdings nicht der richtige Weg. Altschilf und Neuschilf böten unterschiedliche Lebensräume – und die seien für den Erhalt der biologischen Vielfalt notwendig, so Wichmann.

Von Martina Rathke