Hannover

Es war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der einer in Deutschland bereits tot geglaubten Methode zur Förderung von Erdgas neues Leben einhauchte: Der CSU-Politiker hatte dafür geworben, die Gasförderung mittels Fracking auch bei uns zu prüfen. „Es geht darum, sich unabhängig zu machen von russischen fossilen Brennstoffen“, argumentierte er. Das bedeute, „alle Optionen zu ziehen, alle Karten auf den Tisch zu legen und Ideologie über Bord zu schmeißen“.

Inzwischen fordern auch andere, noch einmal neu über das sogenannte Hydraulic Fracturin nachzudenken, bei dem unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Sand und chemischen Zusatzstoffen in gasführende Gesteinsschichten im Untergrund gepresst wird, um den Energierohstoff aus der Tiefe zu holen. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gehört dazu und auch der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther.

Wie kommen wir weg von Putins Gas?

Professor Mohammed Amro hat für derlei Bestrebungen großes Verständnis. Der Direktor des Instituts für Bohrtechnik und Fluidbergbau an der TU Bergakademie Freiberg ist überzeugt, Deutschland könne viel unabhängiger von Gasimporten sein, wenn es bereit wäre, die eigenen Vorkommen richtig auszubeuten.

Derzeit werden nur 5 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs aus eigener Förderung gedeckt, insgesamt rund fünf Milliarden Kubikmeter. Vor allem in Niedersachen sind Bohrunternehmen aktiv.

Konventionelles und unkonventionelles Fracking – wo ist der Unterschied?

Bislang wird Erdgas in Deutschland vor allem aus Sandsteinschichten gefördert. Auch dabei kommt die Frackingtechnologie zum Einsatz, allerdings in weit größeren Tiefen und geringerem Umfang wie in Schiefergestein. Experten und Expertinnen unterscheiden deshalb zwischen konventionellem Sandsteinfracking und unkonventionellem Schieferfracking. Vor allem Letzteres steht wegen möglicher Umweltschäden in der Kritik. Potenziale haben beide Fördertechniken.

„Wir könnten den konventionellen Abbau auf eine Größenordnung von mehr als 10 Prozent des deutschen Verbrauchs erhöhen“, sagt Experte Mohammed Amro im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zusätzlich gebe es noch riesige Vorkommen von bis zu 2500 Milliarden Kubikmetern Erdgas in Schieferlagerstätten, die man wegen ihrer geringeren Durchlässigkeit mit unkonventionellem Fracking erschließen müsse.

Bis zu 20 Prozent des deutschen Bedarfs an Erdgas ließen sich decken, wen Deutschland die Förderung mittels beider Methoden ankurbeln würde, schätzt Amro. „Das würde allerdings fünf Jahre dauern“, schränkt der Experte ein, „weil Genehmigungsverfahren und Bodenuntersuchungen nötig wären, zudem viele große Abbauunternehmen Deutschland in den letzten Jahren verlassen haben“.

Für die in Deutschland verbreitete Skepsis der Abbaumethode gegenüber hat der Professor für Fördertechnik nur bedingt Verständnis. „Fracking ist eine sehr sichere, vor allem über einen langen Zeitraum erprobte Technologie. Von 1961 bis 2012 wurden in Deutschland etwa 500 Frackingmaßnahmen durchgeführt, es gab keinen einzigen Unfall“, sagt der Bergbauexperte.

Seit 2017 ist unkonventionelles Fracking in Schiefer-, Mergel-, Ton- und Kohleflözgestein in Deutschland mit Ausnahme wissenschaftlicher Versuchsbohrungen verboten.

Umweltschützer warnen vor Chemikalien im Grundwasser

Umweltschützer befürchten, beim Fracken verwendete Chemikalien könnten das Grundwasser verunreinigen. „Es kann sein, dass die Chemikalien erst in einigen Monaten oder Jahren ins Grundwasser dringen, wenn die Erdgasunternehmen schon längst weitergezogen sind“, äußerte Sebastian Schönauer vom Arbeitskreis Wasser des BUND gegenüber „Geo“.

In einem Gutachten des Bundesumweltamtes liest sich das so: „Nach aktuellem Erkenntnisstand kann die Möglichkeit großräumiger, dauerhafter und irreversibler nachteiliger Auswirkungen solcher Vorhaben auf die Trinkwasserversorgung und den Naturhaushalt nicht von der Hand gewiesen werden.“

Gefördert wird Schiefergas in Deutschland derzeit nicht, genutzt allerdings wird es sehr wohl – nur eben aus anderen Teilen der Welt. „Man sieht dem Gas nicht an, wie es gewonnen wurde, stets handelt es sich um die chemische Verbindung CH₄. Aber ein Großteil des in den USA geförderten Gases wird durch die Frackingmethode gefördert, ähnlich sieht es bei Importen aus dem Mittleren Osten aus. Es gibt meines Wissens kein Land, das ‚frackingfreies‘ Erdgas verkauft“, sagt Professor Amro.

Er bedauert, „dass wir hierzulande mitunter zu schnell das Vertrauen in deutsche Ingenieure verlieren, die sehr fähig sind und solche Vorhaben stets in einer verantwortungsvollen Balance zwischen Umweltschutz und dem Anspruch, eigenes Gas zu fördern, realisieren“.

Mehr als 20. 000 Frackingmaßnahmen werden in den USA jährlich durchgeführt, teilweise in Tiefen von nur 600 Metern. „Ich wäre für eine Zulassung ab maximal 1000 Metern Tiefe, um jegliche Gefährdung des Grundwassers auszuschließen“, schlägt Amro vor. Zudem lobt er, dass in Deutschland für jede einzelne Bohrung ein neues Genehmigungs- und Prüfverfahren notwendig ist, in anderen Staaten genügt die Berücksichtigung der Parameter ganzer Areale.

Bei der Bundesregierung allerdings stoßen Frackingbefürwortende bislang auf taube Ohren. „In der norddeutschen Tiefebene sitzen wir auf einer großen Menge Gas, an das man nur mit Fracking herankommt“, räumte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zwar jüngst in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe ein. Doch das sei nach dem Wasserrecht schwer möglich, „weil es mit negativen Folgen für unsere Umwelt verbunden sein kann“, so der Minister weiter. „Im Moment gibt es auch keine Unternehmen, die das wollen.“

Da ist das Thema aus seiner Sicht erledigt.

Von Harald Stutte/RND