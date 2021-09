Die Windenenergie-Branche drückt aufs Tempo. Um die Energiewende zu schaffen, müssen deutlich mehr Anlagen errichtet werden. Die Verfahren dauern zu lang, es gebe zu wenige Flächen. In MV entstanden im ersten Halbjahr nur sieben Anlagen. Andere Bundesländer sind deutlich weiter.

Kaum noch Windkraftausbau in MV: Nur sieben Anlagen im ersten Halbjahr 2021

Erneuerbare Energien - Kaum noch Windkraftausbau in MV: Nur sieben Anlagen im ersten Halbjahr 2021

Erneuerbare Energien - Kaum noch Windkraftausbau in MV: Nur sieben Anlagen im ersten Halbjahr 2021