Fachkräfte-Nachwuchs - Keine Ausbildungsmessen in MV – Landwirte bieten Berufsberatung per Whatsapp an

Der Landesbauenverband hat eine Berufsberatung via Whatsapp und Telefon eingerichtet, da momentan wegen der Corona-Krise keine Ausbildungsmessen stattfinden können. Die Beraterin ist unter einer Sondernummer für alle Fragen zu „grünen Berufen“ erreichbar.