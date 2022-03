Rostock

Beifall für Rot-Rot: Dass die neue Landesregierung künftig keine touristischen Großprojekte wie Hotels oder Resorts mehr aktiv unterstützen will, findet eine deutliche Mehrheit der Menschen in MV richtig. Knapp zwei Drittel, 63 Prozent, einer Forsa-Umfrage für die OZ geben an, die Entscheidung der Regierung zu unterstützen. 34 Prozent sehen das anders.

Bettenburgen im Tourismus sollen künftig „nicht mehr unterstützt“ werden, hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach den Koalitionsgesprächen Ende 2021 erklärt. Als Beispiel nannte sie ein geplantes und umstrittenes Mega-Resort in Dranske auf Rügen („Baltic Island Eco Resort“). Kurz darauf ruderte Rot-Rot etwas zurück: Man wolle Großprojekte „nicht per se verbieten“. Beim Tourismus müsse es aber um mehr Qualität gehen, dies sei besser für die Einwohner.

Gut findet eine Mehrheiten in Mecklenburg und Vorpommern die Ankündigung, Großprojekte nicht zu unterstützen. Das denken Anhänger aller im Landtag vertretenen Parteien. Am größten ist die Zustimmung bei der Grünen-Wählerschaft mit 85 Prozent.

Von Frank Pubantz