Rostock

Es gab wenige Auto-Karosserien, die die „Zauberer“ in den Auto-Werkstätten zu DDR-Zeiten nicht retten konnten. „Und wenn nur der Schrottplatz blieb, war die gültige Fahrgestellnummer entscheidend“, erinnert sich Wolfgang Westendorf.

Der extreme Mangel an Neufahrzeugen machte erfinderisch. „Und die Handwerker-Ehre gebot es, praktisch jeden Schaden reparieren zu können“, sagt der heute 71-jährige Kfz-Meister aus Admannshagen-Bargeshagen ( Landkreis Rostock).

Weit weg von der Wegwerfgesellschaft

Ob Motor, Getriebe oder Anlasser – fast alles wurde wieder flottgemacht. „Wir waren weit weg von der Wegwerfgesellschaft“, betont der gebürtige Warnemünder. 1979 hatte er sich vor den Toren der Hansestadt selbstständig gemacht. Er war anerkannt in der Berufsgruppe Kfz-Instandhaltung Rostock, Bad Doberan und Ribnitz-Damgarten. Zehn Mitarbeiter zur Wendezeit. Kunden wie Sand am Meer.

„Ende 1990 mussten wir wieder bei null anfangen. Um nicht unterzugehen, hieß es kämpfen, sich praktisch neu erfinden.“ Dazu gehörte auch der Aufbau eines Kfz-Verbandes im Land und der Kfz-Innung Rostock. Letzterer gehört das Gründungsmitglied und frühere Obermeister als Vorstand immer noch an.

Zehn Kfz-Innungen im Nordosten Im Landesverband des Kfz-Gewerbes MV sind aktuell 606 der insgesamt rund 1100 Kfz-Betriebe im Nordosten vereint. Derzeit gibt es insgesamt zehn Kfz-Innungen. Die Innung Rostock ist nach der Innung Neubrandenburg die zweitgrößte hierzulande. Sie hat 97 Mitglieder an 108 Standorten. 1990 zählten die sogenannten Berufsgruppender Kfz-Instandhaltung der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg insgesamt rund 1000 Mitglieder. Darunter waren neben den Autohäusern und Kfz-Werkstätten auch Motoren-Instandsetzer, Sattler, Kolbenschleifer, Schmieden und Werkstätten für Autokühler.

Runderneuerte Reifen waren nicht mehr gefragt

Vor leeren Kundenparkplätzen stand auch Norbert Stark. „Über Nacht hatten wir keine Arbeit mehr. Niemand wollte noch unsere runderneuerten Reifen“, sagt der heute 58-jährige Ingenieur für Kfz-Technik. Er war damals beim Instandhaltungs-Kombinat-Nord in Rostock für die Reifenrunderneuerung verantwortlich. In drei Schichten machten seine Mitarbeiter aus abgefahrenen Gummi-Walzen wieder brauchbare Pneus. Mehr als 20 000 Karkassen arbeiteten sie jährlich auf.

Urplötzlich hatte der Kunde die Qual der Wahl: „Neue Reifen gab und gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Preisklassen“, sagt der seit 15 Jahren als Geschäftsführer der Rostocker Kfz-Innung tätige Mecklenburger. Man sei von der „Reparaturgesellschaft DDR in die Tauschgesellschaft Bundesrepublik gewechselt“. In der Folge habe sich auch der Stellenwert des Handwerks verringert. Zumal die Elektronik eine immer stärkere Rolle spielt.

Norbert Stark, Geschäftsführer der Kfz-Innung Rostock Quelle: Martin Börner

Vom Handwerker zum Teile-Tauscher

Oft werden reflexartig ganze Baugruppen gewechselt. Denn die Fehlersuche und die Reparatur kosten Zeit. Und damit Geld, denn die Personalkosten sind hoch. „Gleichzeitig fehlt es manchen Lehrlingen heutzutage an Grundkenntnissen und handwerklichen Fertigkeiten“, erklärt Mike Specht.

Der 48-Jährige ist seit 2010 Obermeister der Kfz-Innung Rostock. 1990 steckte Specht mitten in der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker im Volkseigenen Betrieb Kombinat Kraftverkehr „Ostseetrans“ Rostock. „Etwa 50 Bewerber kamen damals auf eine der insgesamt 48 Lehrstellen beim Kraftverkehr. Gute Schrauber waren gefragt und bei den Kunden anerkannt. Handwerk hatte „goldenen Boden“.

Zudem erlernte man das Metier von der Pike auf. In den vier Monaten im „Feil-Bunker“ beispielsweise habe man den „Stiften“ das Einmaleins der Metallbearbeitung beigebracht, so Specht. Ob schweißen, sägen, bohren, Gewinde schneiden ... – diese Fertigkeiten gehörten selbstverständlich dazu. Nun, die Zeiten, da man ausschließlich schrauben musste, sind vorbei. „Doch in der Autobranche ändern sich die Vorzeichen“, so der Kfz-Fachmann.

Fahrzeugpark wird älter

So repariere man beispielsweise in Marken-Werkstätten in gewissem Umfang wieder Getriebe und Motoren. Mit Nachhaltigkeit habe die bloße Aggregate-Tauscherei nämlich wenig zu tun. Und viele Privatkunden könnten diese auch kaum noch bezahlen, so Specht. Gleichzeitig werden die Pkw im Nordosten immer älter. Aktuell beträgt das Fahrzeugalter hier im Schnitt 9,8 Jahre.

Mike Specht, Obermeister der Kfz-Innung Rostock: In Marken-Werkstätten werden in gewissem Umfang auch wieder Getriebe und Motoren repariert. Quelle: Martin Börner

In einem Flächenland wie MV sind zehntausende Bürger täglich auf den fahrbaren Untersatz angewiesen. Hier werden Verbrennungsmotoren auch künftig eine wichtige Rolle spielen. „Die Elektro-Mobilität hingegen hat keine Zukunft“, ist Westendorf überzeugt.

„Die Liste der Probleme ist lang“, so Stark. Dazu gehören ungelöste Reichweiten- und Entsorgungsfragen, hohe Preise, eine fragwürdige Öko-Bilanz, fehlende Ladesäulen, erhebliche Stromkosten und ein für tausende E-Mobile nicht ausgelegtes Stromnetz in den Ortschaften.

„Die Händler sollen allein für eine Ladesäule fünfstellige Beträge investieren. Und eine mögliche Refinanzierung ist nicht im Ansatz erkennbar“, kritisiert Specht. Die Wasserstofftechnologie hingegen hat echtes Potenzial, sei aber noch Zukunftsmusik. Klar ist nur: „Das Kfz-Handwerk wird seine Kompetenz im Reparaturbereich stärken“, so der Innungschef.

Von Volker Penne