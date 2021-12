Dummerstorf

Grüne Wiesen in schöner Landschaft, auf denen friedlich Kühe grasen. Dieser Schein trügt. Was wie Naturidylle aussieht, schadet dem Klima unter Umständen mehr als ein spritfressender SUV im Stadtverkehr. Weltweit erzeugt die Tierhaltung höhere Emissionen als der Verkehr. Am schlechtesten schneiden dabei Rinder ab. Sie rülpsen und pupsen fast unentwegt klimaschädliches Methan in den Luft.

Das Gas entsteht in den Mägen der Wiederkäuer. Wenn diese mit Sojafutter gefüllt werden, das zuvor auf gerodeten Regenwaldflächen angebaut wurde, verschlechtert sich die CO2 -Bilanz noch viel mehr. Wie eine deutlich weniger klimaschädliche Rinderhaltung aussehen könnte, ist ein Thema beim „21. Dummerstorfer Seminar Futter und Fütterung“ der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (Lfa), das am Mittwoch in Rostock stattfindet. So viel sei verraten: Es gibt Chancen für eine nachhaltige Produktion von Steaks und Milch.

Ohne Methan geht es aber nicht, meint Wiederkäuer-Experte Bernd Losand von der Lfa, der die Tagung organisiert. Bei der Verdauung im Pansen entstehen große Mengen Wasserstoff, die in Methan umgewandelt und ausgeschieden werden. Es gibt inzwischen Futterzusätze, die eine Reduzierung der schädlichen Emissionen aus Kuhmäulern und -hinterteilen versprechen. Im Versuchsstall von Losand, der dazu Messtechnik an den Körperöffnungen seiner Rindern befestigte, zeigten die Mittel eines bekannten Pflanzenschutzmittelherstellers wenig Wirkung. „Wir haben keine Veränderungen beim Methanausstoß feststellen können“, sagt Losand.

Umstieg auf Kleegras könnte die Lösung sein

Einen anderen Ansatz verfolgt seit vielen Jahren der Agrarforscher Friedhelm Taube von der Universität Kiel. Und der ließe sich besonders gut im weitläufigen MV mit seinen großen Betrieben umsetzen, erklärt der Professor, der sein Konzept ebenfalls bei der Rostocker Tagung vorstellt.

Taube, der in Schleswig-Holstein im Wahlkampf vor vier Jahren als Agrarexperte dem Kompetenzteam von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angehörte, beschäftigt sich vor allem mit Milchviehhaltung. Sein Konzept unterscheidet sich von der Realität, wie sie in vielen großen Betrieben vorherrscht.

„Es ist ein Gegenentwurf zu den großen Herden, die nur noch im Stall stehen“, sagt Taube am Telefon. Einen Großteil des Futters sollen die Bauern selbst anbauen, in Form von Klee. Klima- und Wasserschutz, Erhalt der Artenvielfalt, Sicherung der Welternährung – all das ließe sich mit Umstieg auf ein „Kleegrassystem“ sicherstellen.

Nur noch halb so viel CO2

„Das heutige Mecklenburg-Vorpommern war bis Anfang der 1990er Jahre ein Eldorado für Züchtung und Anbau von Rotklee“, erklärt Taube. Die Sowjetunion bezog Klee aus der DDR, weil Mineraldünger aus dem Westen knapp und teuer war. Die Pflanzen mit den langen und verzweigten Wurzeln haben ebenfalls eine düngende Wirkung. Als Nebeneffekt binden sie außerdem große Mengen Kohlenstoff im Boden.

Wenn Rinder ihr Futter auf Kleeweiden finden, verbessert das die Klimabilanz erheblich, hat Taube auf dem unieigenen Versuchsgut Lindhof bei Kiel festgestellt. Je Liter erzeugte Milch fallen nur noch 0,6 Kilogramm CO2. In der üblichen Stallhaltung ohne Weide sind es 1,2 Kilo. Der Methan-Ausstoß geht in einem ähnlichen Umfang zurück. Im Gegensatz zur reinen Bio-Landwirtschaft sinken die Erträge aber weniger stark. Um die Milchkühe satt zu bekommen, setzt der Professor auf die kleinere Jersey-Rasse. Die üblichen, 50 Prozent schwereren Holstein-Rinder würden auf den Weiden auf Dauer verhungern.

Geld von der „Zweiten Säule“

Weil Landwirte beim „Kleegrassystem“ auf ihren Flächen auf den lukrativen Maisanbau verzichten müssten, bräuchten sie einen finanziellen Ausgleich. Einen Teil davon würden sie aus dem Emissionshandel erhalten, weil sie mit den Kleegrasweiden unter dem Strich mehr CO2 binden als ausstoßen. Außerdem könne ihnen MV über die sogenannte Zweite Säule der EU-Agrarpolitik ab 2027 flächenbezogene Prämien für ökologische Leistungen auszahlen – für das eingesparte Stickstoff und Nitrat. Das System lohne sich sowohl für die gesamte Gesellschaft als auch für einzelne Betriebe, ist Taube überzeugt. Und die Kühe dürfen weiter Methan in den Himmel rülpsen – allerdings weniger als heute.

Von Gerald Kleine Wördemann