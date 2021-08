Klimawandel? Diese Südfrüchte wachsen jetzt in Mecklenburg-Vorpommern

Gülzow-Prüzen

Die Obsternte fällt in diesem Jahr eher mittelmäßig und ohne große Überraschungen aus. Während Erdbeeren im Durchschnitt liegen, hat der Sanddorn Einbußen um 60 Prozent zu erwarten. Auch die Apfelernte wird um 50 Prozent einbrechen. Die gute Nachricht: Obstbauern probieren immer neue exotische, aber auch alte Sorten aus.

Allerlei Südfrüchte werden in MV heimisch

So werden in MV alte Wildobstsorten, wie der Pommersche Krummstiel und Müschens Rosenapfel, die Kornelkirschen, und Zuwanderer, wie die sibirische Maibeere oder der südosteuropäische Haskap, angebaut. Auch Südfrüchte, wie Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen, Melonen, Kiwibeeren aus Südostasien, und Saskatoonbeeren oder Aroniabeeren aus Nordamerika siedeln sich an.

Dr. Frank Hippauf, im Gartenkompetenzzentrum der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Gülzow-Prüzen für Obstanbau zuständig, sagt: „Das ist kein so richtig glückliches Obstjahr. Die Ernte fällt mittelmäßig aus.“ Zu kalt, zu viel Wind, zu wenig Insekten und Spätfröste. In MV werden sowieso weniger Tafeläpfel angebaut, sondern eher Früchte für Säfte und Babynahrung.

Auch die Blaue Heckenkirsche (Haskap), die im südeuropäischen Raum von den Pyrenäen bis Bulgarien beheimatet ist und farblich an Heidelbeeren erinnert, aber weitaus herber und sauer schmeckt, wächst in Gülzow-Prüzen. Quelle: Martin Börner

Die Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums, Eva Klaußner-Ziebarth, sagt zur Apfelernte: „Für 2021 erwarten wir wieder eine deutlich unter dem Durchschnitt liegende Ernte von 18 000 bis 21 000 Tonnen.“ Die Rekordernte lag 2018 bei 47,8 Tonnen, das Minusjahr folgte 2019 mit 10,9 Tonnen. In diesem Jahr hätten Frost im Februar und April sowie der kühle Mai erneut Spuren hinterlassen – vor allem bei Jonagold-Äpfeln.

Tipps für den Kleingärtner Die Experten sagen: Kleingärtner und Hobby-Obstbauern sollten sich einfach ausprobieren. Wichtig ist es, auf den Standort zu schauen, ob der zur Kultur passt. Vom Boden her und ob die Pflanzen es eher schattig oder sonnig mögen, auch ob Zusatzbewässerung nötig ist. Düngen? Dr. Frank Hippauf sagt: „Hobbygärtner düngen sowieso eher zu viel.“ Wichtig sei eher, sich die Pflanzenbedürfnisse anzuschauen, ob die gute Früchte bilden, ohne dass Pflanzenschutz eingesetzt werden muss. Sorten, die betrieblich funktionieren, funzen im Kleingarten nicht immer. Bei Äpfeln sind Hochleistungssorten im heimischen Garten oft schwierig zu handhaben. Selbst Elster sei mitunter nicht leicht. Kleingärtner sollten eher auf alte Sorten aus der Region setzen und bei Südfrüchten wie Pfirsichen oder Aprikosen: Einfach rumprobieren.

Daher experimentieren Obstbauern mit Wildobstsorten und Exoten. Frank Hippauf sagt: „Es gibt diverse Obstsorten, die bisher hier nicht im Anbau gewesen sind. In den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit gewachsen, sich nicht mehr nur auf Äpfel zu konzentrieren.“ Die Landesforschungsanstalt in Gülzow-Prüzen wie auch mittelständische Betriebe, wie die „Inselmühle Usedom Manufaktur“, schauen dabei, wie solche obstbaulichen Spezialkulturen mit dem nordostdeutschen Klima zurechtkommen. Zum Beispiel die Haskap – eine blaue Doppelbeere, die in Südeuropa von den Pyrenäen bis Bulgarien beheimatet ist. Sie ist der Heidelbeere ähnlich, geschmacklich aber nicht so süß, so dass sie eher für Säfte, Konfitüren, Spirituosen verarbeitet wird.

Kiwibeeren wachsen auf Usedom und in der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV in Gülzow-Prüzen. Quelle: Martin Börner

Auch die Kornelkirsche ist neu. Ein Hartriegelgewächs, das aussieht wie eine Kirsche, aber herber im Geschmack ist. Hippauf: „In MV ist der Apfel die Hauptkultur, dann folgen Erdbeere und Sanddorn und dann lange nichts. Aber Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen sind neue Sorten, die jetzt angebaut werden.“ Eine Folge des Klimawandels? Nein, meint der Experte. Eher landwirtschaftliche Versuche. Tropengewächse, wie Ananas, Papaya, Mango, Bananen, seien trotz des Klimawandels eher nicht zu erwarten.

Äpfel bleiben Hauptkultur in MV

Die Inselmühle Usedom Manufaktur vertreibt unter anderem Öle, Säfte, Spirituosen, Senf, Konfitüren in der Direktvermarktung. Die Mühle bewirtschaftet 6000 Aprikosenbäume, je 250 Pfirsich- und Nektarinenbäume, 8000 Kornelkirschbäume, 100 Kiwibeeren, 200 Felsenbirnen. Dazu Äpfel, Quitten, Walnuss und heimische Beeren. Auf je 15 Hektar werden auch Aroniabeeren, Sanddorn und Haskap gezüchtet. Und jetzt kommen 6000 dänische Sauerkirschen, 2000 Mandelbäume und Melonen dazu. Betriebsleiter Torsten Peters sagt: „Aprikosen haben wir zwei Tonnen geerntet. Das wird sich nächstes Jahr verdreifachen. Ziel sind bis zu 200 Tonnen. Wir erwarten die größten Ernte erst in fünf Jahren.“

Diese Kulturen sind noch eine Nische

Dr. Rolf Hornig von der LMS-Agrarberatung Schwerin tritt bei Südfrüchten für die landwirtschaftliche Bedeutung noch auf die Bremse: „Die spielen noch keine Rolle. Wir versuchen, diese Kulturen kennenzulernen. Früchte wie Mini-Kiwi sind eher im Hausobstanbau geeignet.“ Es sei eine Testphase, um zu sehen, wie sich diese Pflanzensorten unter den klimatischen Bedingungen von MV entwickeln.“ Die punktuellen Versuche, wie auf Usedom, scheinen sich eher für die Direktvermarktung als für den Einzelhandel zu eignen. Hornig: „Diese Kulturen sind eine Nische, noch nicht die große Schiene.“

Von Michael Meyer