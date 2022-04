Stuttgart

Krankenversicherungen sind für viele Menschen ein wenig angenehmes Thema – nicht zuletzt, weil man eine solche Versicherung eben nur in einer misslichen Situation, sprich im Krankheitsfall benötigt. Wenn dieser aber einmal eintrifft, sollte die Versicherung schon die beste Versorgung garantieren.

Privatversicherte sehen sich dabei meist im Vorteil – wohl zu Recht, denn sie genießen eine dauerhafte Leistungsgarantie: Weder ihr Versicherer noch die Politik können die vertraglich zugesagten Leistungen kürzen, während der Leistungskatalog von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) durch gesundheitspolitische Entscheidungen reduziert werden kann.

Von dieser komfortablen Versicherungssituation profitiert in Deutschland aber nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Denn hierzulande werden laut dem GKV-Spitzenverband rund 73 Millionen Versicherte von einer gesetzlichen Krankenkasse versorgt. Das entspricht rund 90 Prozent der Bevölkerung, die übrigen sind in einer Privaten Krankenversicherung (PKV) versichert.

Unterschiedliche Systeme der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung

Doch nicht nur beim Verhältnis der Versichertenzahl unterscheiden sich eine GKV und eine PKV. Auch die Systeme sind völlig anders. „Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich nach dem Umlageverfahren, die PKV wiederum nach dem sogenannten Kapitaldeckungsverfahren“, erklärt Heiko Vollmer, Versicherungsmakler von Fingenium Private Finance aus Frankfurt. Unter dem Umlageverfahren versteht man, dass „die heute eingenommenen Beiträge von den gesetzlichen Krankenkassen verwendet und damit die laufenden Kosten für Krankheiten und Behandlungen bezahlt werden“, so Vollmer weiter. In der PKV wird aber für jede versicherte Person „heute schon Kapital für das Alter angespart.“

Der Grund hierfür ist, dass mit zunehmendem Alter auch die Krankheitskosten steigen, und dies bedeutet am Ende höhere Kosten für den Versicherten. „Um dies abzudämpfen, bildet ein Versicherter schon heute Rückstellungen fürs Alter, die die PKV für den jeweiligen Versicherungsnehmer anspart“, ergänzt Vollmer.

Krankenkassenbeiträge: Millionen Bürgerinnen und Bürger müssen mehr zahlen

Voraussetzungen für die PKV

Ob man sich privat versichern darf, entscheidet man aber nur bedingt ganz allein, es gibt gesetzliche Auflagen, die erfüllt werden müssen. Grundsätzlich haben nur vier Berufsgruppen die Möglichkeit, in eine PKV einzutreten: Beamte, Selbstständige und Freiberufler oder gut verdienende Angestellte. Während der Beamte, der Selbstständige und der Freiberufler die Wahl haben, sich privat oder gesetzlich zu versichern, gibt es für den Angestellten die PKV-Eintrittshürde in Form seines Bruttogehalts. Dieses muss oberhalb der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. Aktuell liegt diese bei 64.350 Euro.

Im Gegensatz zur GKV muss aber eine PKV nicht unbedingt jeden Versicherten übernehmen. Die Gesetzlichen Krankenkasse ist eine Pflichtversicherung und diese hat keine Aufnahmekriterien. Dies ist bei einer PKV anders: Jeder Antrag wird hinsichtlich des gewünschten Leistungsniveaus, der Höhe der Selbstbeteiligung und auch des Alters sowie Gesundheitszustandes des Antragsstellers geprüft. Zu letzterem werden Gesundheitsfragen gestellt, deren Antworten dazu führen können, dass es am Ende zu einem Vertrag mit Risikozuschlägen oder Leistungsausschlüssen – und im schlimmsten Fall zu einer Ablehnung – kommen kann.

Eine Option: Die private Krankenzusatzversicherung

Bei allen Vergleichen ist es für Versicherte dennoch sehr schwer, den Überblick über Leistungen, Beiträge und Tarife zu haben. Wer über Veränderungen nachdenkt, sollte auf jeden Fall einen Experten hinzuziehen, um die persönliche Situation zu überprüfen. Dazu gehört unter anderem auch der Bund der Versicherten mit seinen Beratungsstellen.

Seitens des Bundesgesundheitsministeriums wird zudem geraten, dass bei der Entscheidung auch bedacht werden sollte, „dass ein beliebiger Wechsel zurück in die GKV nach den gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen ist. Das ist insbesondere im Alter relevant.“

Einen tabellarischen Überblick über alle Leistungen von gesetzlicher und privater Krankenversicherung bietet unter anderem die Checkliste von Stiftung Warentest im Internet an.

Wer am Ende doch in der GKV bleiben will, aber den Versicherungsschutz etwas erweitern möchte, kann diesen beispielsweise durch eine Private Krankenzusatzversicherung ergänzen. Auch hier gilt: Das Beratungsgespräch mit einem Experten dürfte an erste Stelle stehen, bevor die falsche Police unterschrieben wird.

Von Christoph Scherbaum/RND