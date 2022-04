Kurz vor Gerichtstermin: Amazon-Subunternehmen zahlt Lohn nach 

Rostock

Sieg auf voller Linie: Das wegen fragwürdiger Arbeitsbedingungen in die Kritik geratene Amazon-Subunternehmen Fast Despatch Logistics Germany (FDL) hat einem Ex-Mitarbeiter den noch ausstehenden Lohn sowie eine Prämie in Höhe von 1000 Euro gezahlt. Insgesamt beläuft sich die Zahlung auf rund 2000 Euro. Pikant: Das Subunternehmen überwies das Geld unmittelbar vor einen am 21. April angesetzten Klagetermin des Bulgaren gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht Rostock. Dem Bulgaren, der seit Herbst vergangenen Jahres für das Amazon-Subunternehmen als Paketzusteller arbeitete, war im Februar während einer Krankschreibung fristlos gekündigt worden. Er hatte sich – vermutlich durch das Paketeschleppen – eine Schulterverletzung zugezogen.

Dubiose Praktiken aufgedeckt

Die OSTSEE-ZEITUNG hatte im Februar die offensichtlich fragwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen aufgedeckt, unter denen Bulgaren und Rumänen an den Amazon-Standorten Neubrandenburg und Rostock für FDL arbeiten. Die Betroffenen hatten über dubiose, als Schadensersatz deklarierte Abzüge, zurückgehaltenen Lohn, fristlose Kündigungen und überteuerte Mietzahlungen für ein Bett in angemieteten Wohnungen geklagt.

Mit dem Ergebnis der Auseinandersetzung ist der Bulgare, der mit Frau und zwei Kindern aus seiner Heimat nach Rostock gekommen ist, zufrieden. Er arbeite weiter für Amazon, sei aber jetzt bei einem anderen Subunternehmen beschäftigt, sagte er.

Bundesweites Verbot von Subunternehmertum gefordert

Man könne das Ergebnis als Schuldeingeständnis werten, sagte die Leiterin der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte Correct, Stefanie Albrecht. Dass ein beklagtes Unternehmen vor einem Gerichtstermin dem Kläger einen Vergleich anbiete, sei unüblich. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki vermutet, dass die fragwürdigen Geschäftspraktiken mit dem Vergleich nicht beendet sein werden und FDL mit der vorgezogenen Zahlung nur ein Urteil verhindern wollte. „Vergleiche wie diese haben die Subunternehmen eingepreist. Sie werden nicht schlagartig mit fragwürdigen Praktiken aufhören“, so Malottki. Er hat eine Initiative für ein bundesweites Verbot von Subunternehmertum in der Paketbranche angeschoben. Im Mai verhandelt das Arbeitsgericht Rostock ein weiteres Verfahren eines Rumänen gegen FDL.

Amazon prüft intern die Vorwürfe

Nach der Aufdeckung der offensichtlichen Missstände hatte das Subunternehmen Korrekturen an beiden Standorten angekündigt. Um „mögliche Fehlerquellen“ von vornherein auszuschließen, wolle man Gehaltsabrechnungen künftig intern selbst durchführen. Zudem kündigte das Unternehmen eine Mitarbeiter-App an, über die die Mitarbeiter direkt über ihr Smartphone ihre Zeiterfassung vornehmen können. Andere Vorwürfe der Mitarbeiter, wie die von fristlosen Kündigungen im Krankheitsfall, hatte das Unternehmen zurückgewiesen. Der Online-Riese Amazon hat eine interne Prüfung der Vorwürfe angeschoben. Diese Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, sagte ein Amazon-Sprecher.

Von Martina Rathke