Diskussionen um die „Neustart-Prämie“ für Beschäftigte in Kurzarbeit in MV: Die im Rahmen eines neuen Konjunkturpaketes von der Landesregierung geplante Unterstützung wird von DGB-Nord-Vize Ingo Schlüter als „praktikable Lösung“ bezeichnet. Kritik am 120-Millionen-Paket kommt derweil von der Landtagsfraktion „ Die Linke“.

Beschäftigte in Kurzarbeit sollen demnach ab dem zweiten Monat maximal bis zu 700 Euro vom Staat erhalten können. Eine der Voraussetzungen ist, dass sie mindestens zu 50 Prozent auf Kurzarbeit gesetzt waren oder sind. Zudem muss der Betreffende bereits wieder einen Monat lang im jeweiligen Unternehmen ohne Kurzarbeit beschäftigt sein.

Als „gewerkschaftlichen Erfolg“ bewertet DGB-Mann Schlüter das auch von der Arbeitnehmervertretung mit ausgehandelte Programm in Höhe von 25-Millionen-Euro.

Vorwurf: Nur Landtagsbeschluss umgesetzt

„Wir gönnen jeder und jedem Beschäftigten und auch jedem Unternehmen im Land jedwede staatliche Hilfen, die ihnen in schweren Zeiten zugebilligt werden“ erklärt Simone Oldenburg. Die Chefin der Fraktion „ Die Linke“ im Schweriner Landtag wirft der Regierung aber vor, „Bedürftige im Stich zu lassen“. Mit dem MV-Konjunkturprogramm wird lediglich ein Teil des Landtagsbeschlusses vom 1. April über den Nachtragshaushalt umgesetzt“, so die Politikerin.

Simone Oldenburg, Vorsitzende der Fraktion „Die Linke“ im Schweriner Landtag. Quelle: Benjamin Barz

Neu-Arbeitslose nicht unterstützt

Übrig geblieben von einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent des Nettoeinkommens seien nun 700 Euro auf fünf Monate verteilt. Und dies, wenn man „aus der Kurzarbeit wieder raus ist“. Zudem betont sie: „Auch die 15 000 Neu-Arbeitslosen und diejenigen, die vorher schon arbeitslos waren, bekommen nichts vom Land.“

Hier sei besonders problematisch, dass selbst die spärlichen Hilfen des Bundes zu spät einsetzten, verdeutlicht Jörg Böhm. Der Vorsitzende des Arbeitslosenverbandes MV verweist dabei auf die erst ab Mai geltende Verlängerung des Arbeitslosengeldes um drei Monate. „Dadurch wurden allein im Nordosten rund 1000 Empfänger von Arbeitslosengeld zu Hartz-IV-Empfängern“, so Böhm.

Zahl der Erwerbslosen stark gestiegen

Er verweist auf den spürbaren Anstieg der Arbeitslosenzahlen in MV. So waren vor Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 hierzulande 59 686 Arbeitslose registriert. Und damit so wenige wie nie zuvor in einem März seit der Wiedervereinigung. Im Mai 2020 waren hingegen bereits 67 564 Bürger arbeitslos gemeldet – 11 176 mehr als Mai 2019.

„Es ist zu befürchten, dass es in einigen Monaten im Land etwa 75 000 Erwerbslose und 100 000 Hartz-IV-Empfänger geben wird“, so Böhm. Besonders prekär sei die die Situation bei jungen Leuten bis 25 Jahre. So stieg die Zahl der arbeitslosen Personen bis 25 Jahre im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1700 auf 6600.

