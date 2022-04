Lebensmittel in MV knapp und teuer: Lohnt es, zum Einkaufen nach Polen zu fahren?

Swinemünde/Greifswald

Steigende Lebensmittelpreise in Deutschland dürften den Einkaufstourismus nach Polen weiter anheizen. Ein Preisvergleich zeigt: Die meisten Lebensmittel sind in Swinemünde preiswerter als in Deutschland. Und: Produkte, die in deutschen Märkten derzeit vergriffen sind, wie Mehl und Sonnenblumenöl, stehen in polnischen Supermarktregalen – allerdings in gewöhnungsbedürftigen Packungsgrößen.

Nachdem Aldi am Montag die Preise bei Fleisch, Wurst und Butter und weitere Artikel deutlich angezogen und Rewe eine Preissteigerung angekündigt hat, startet die OZ einen Vergleich – und zwar bei Produkten, die als Basics zum Wocheneinkauf gehören: Milch, Butter, Mehl, Speiseöl, Eier, Kaffee, Naschereien, Käse, Salami und Gemüse sollen in unseren Einkaufskorb.

„Preiserhöhungen weisen wir nicht mit farbigen Schildern aus“

Der Vergleich startet in einem Aldi-Markt in Greifswald: Die Preiserhöhungen sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Rote Schilder stecken hier nur an den Regalen mit reduzierter Ware. „Wir haben bereits am Samstagabend die Preisschilder ausgetauscht“, erklärt ein Verkäufer. „Preiserhöhungen werden grundsätzlich nicht mit farbigen Schildern ausgewiesen.“ Wir schlucken und finden: Transparenz sieht anders aus.

Preisvergleich Lebensmittel Deutschland/Polen Quelle: Grafik: Benjamin Barz

Ein paar Preise der vergangenen Woche haben wir im Hinterkopf. Vor der Preiserhöhung kostete ein Stück Butter noch 1,65 Euro. Dort, wo die Butter liegen sollte, stehen jedoch nur leere Kartons – davor das neue Preisschild, das ein Stückpreis von 2,09 Euro ausweist. Weil die „preiswerte“ Butter fehlt, greifen wir zur guten irischen – 250 Gramm für 2,59 Euro. Auch die Vollmilch ist teurer geworden – statt 80 Cent pro Liter müssen wir 88 Cent löhnen.

Kunden sind zurückhaltend

Weiter geht´s: An den Regalen für Mehl und Sonnenblumenöl stecken immer noch die alten Preise. Ein Kilo Mehl für 0,45 Cent, ein Liter Sonnenblumenöl für 1,79 Euro. Würden wir gerne kaufen, wenn es das kleine Problem nicht gäbe: Die Regale sind leer. Wie lange der Engpass noch anhält? Der Verkäufer zuckt mit den Schultern.

Wie groß ist der Preisunterschied, wenn man in Polen einkauft? Die OZ hat es mit Basic-Produkten getestet. Quelle: Stefan Sauer

Immerhin: Das Gemüse in den Regalen sieht frisch und knackig aus. Ein Bund Radieschen legen wir für 0,79 Euro in den Korb, zwei Mini-Romana für 0,75 Euro. Die Hähnchenbrust (600 Gramm) landet für 4,99 Euro im Einkaufskorb. Bei anderen Kunden spüren wir eine deutliche Zurückhaltung. „Ich will nur schauen“ schleicht eine Rentnerin um das Mehlregal, um dann um die Ecke in Richtung Öl-Abteilung abzubiegen.

„Landwirte erhalten nur einen geringen Teil vom Endprodukt“

Anruf beim Präsident des Bauernverbandes in MV, Detlef Kurreck. Eigentlich müsste er sich über steigende Preise freuen. „Eine Preiserhöhung für Lebensmittel, die eine höhere Wertschätzung gegenüber den Erzeugern ausdrückt, haben wir seit Längerem gefordert. Aber nicht diese“, sagt Kurreck. „Landwirte erhalten nach wie vor nur einen geringen Anteil des Preises vom Endprodukt.“ Grundsätzlich, so befürchtet er, sei die Preisspirale nicht aufzuhalten. Die Herstellungskosten, getrieben durch die Energiepreise und die Rohstoffe würden steigen. Er hofft, dass ein vertretbarer Teil der Preissteigerungen auch bei den Landwirten ankommt. Immerhin seien die Düngemittelpreise um das Fünffache gestiegen, die Dieselkosten haben sich verdoppelt.

Dass Mehl und Öl in den deutschen Supermarktregalen fehlt, sei noch keine Auswirkung des Ukraine-Krieges, sondern Beleg für die Hamstermentalität „Für die leeren Regale gibt es keine rationale Begründung“, sagt Kurreck. Laut Statistischem Bundesamt hat sich in der Woche vom 7. bis 13. März die Nachfrage nach Mehl im Vergleich zum September vergangenen Jahres verdreifacht und die nach Speiseöl mehr als verdoppelt.

„Hamster-Verhalten ist irrational“

Wir fahren nach Swinemünde. Im Lidl treffen wir auf Jan Sobiecki – und gut gefüllte Mehl- und Ölregale. Der Pole lebt seit 1981 in Deutschland, ist für einen Kurzurlaub in Swinemünde. Er und seine Frau wollen den Kühlschrank der Ferienwohnung füllen. Mehl gehört nicht zu seinem Einkauf. „Das Mehl ist in Deutschland gerade das neue Klopapier“, sagt Sobiecki.

Jan Sobiecki: „Das Mehl ist in Deutschland gerade das neue Klopapier“ Quelle: Stefan Sauer

Das Hamster-Verhalten der Deutschen finde er irrational – angeheizt durch Medien und Politiker, sich einen Notvorrat anzulegen. „Hier werden die Leute unnötig aufgeschreckt.“

Sparfuchs-Tour rechnet sich in Verbindung mit dem Tanken

Eine Regalreihe weiter steht ein Neubrandenburger vor dem Öl- und Mehlregal. Das Standardmehl Type 405 gibt es nur in 2,5 Kilo-Packs, das Sonnenblumenöl in Drei-Liter-Flaschen. „Immerhin gibt es das hier“, freut er sich und lädt beides in den Wagen. Milch ist preiswerter als in Deutschland, Kaffee, Eier und Hühnchenbrust auch. Bei Butter ist die Differenz gering. Unterm Strich macht die Ersparnis bei unserem Vergleich rund sechs Euro aus – wenn man für einen normalen Familienhaushalt shoppt und keine Fußballmannschaft zu versorgen hat.

Die Sparfuchs-Tour rechnet sich vor allem, wenn man den Einkauf mit einem Stopp an der Tankstelle verbindet: 7,55 Zloty (1,63 Euro) kostet hier ein Liter Super. In Greifswald hätten wir 2,12 Euro bezahlt. Fazit: Für die Polen ist der Einkauf gemessen am Einkommen dennoch teuer. In Polen liegt der Durchschnittsverdienst laut Statistischem Bundesamt bei 10 400 Euro netto, in Deutschland bei 24 500 Euro.

Von Martina Rathke