Die Landesregierung von MV hat am Donnerstag mit Vertretern aus Wirtschaft und Gewerkschaften über Unternehmenshilfen und Auswege aus der Corona-Krise beraten. Im Anschluss informiert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über die Ergebnisse. Hier können Sie gegen 14.15 Uhr ihre Aussagen im Livestream verfolgen.

Livestream mit Schwesig: Das sind die Ergebnisse des Corona-Wirtschaftsgipfels in MV

