Rostock

Die 31. Auflage der Ostseemesse, die Anfang März in Rostock geplant war, findet nicht statt. „Wir sind unendlich traurig“, so Petra Burmeister, Geschäftsführerin der inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events und Veranstalterin am Montag laut Pressemitteilung.

Als Konsequenz der aktuell geltenden Auflagen sowie die vom Bund und Ländern beschlossene Verlängerung der verschärften Corona-Maßnahmen sei in der verbleibenden Zeit ab Ende Januar die Vorbereitung der Einkaufs- und Erlebnisschau nicht mehr möglich. Auch könne man als Veranstalter nicht verantworten, dass tausende von Besuchern und Ausstellern zu einer Messe zusammenkommen.

Messe-Chefin Burmeister hofft auf Neustart 2022

Mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Situation vieler regionaler, nationaler und internationaler Aussteller aus unterschiedlichsten Branchen sei ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen, so Burmeister. Sie hofft auf einen eine Neuauflage der Ostseemesse 2022, um an die Erfolge in den zurückliegenden Jahren anzuknüpfen.

40000 Besucher und über 200 Aussteller 2020

Auf der 30. Ostseemesse 2020 hatten – kurz vor dem ersten Lockdown – 233 Aussteller fünf Tage lang Produkte und Dienstleistungen rund 40 000 Besuchern präsentiert. Ein Höhepunkt der Schau unter dem Motto „Bewusst besser leben“ war eine große Blumenschau auf mehr als 1000 Quadratmetern in der Hansemesse.

