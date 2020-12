Lubmin

Es ist ein besonderer Ort: So viel grauer Beton mitten im prächtigen Waldgebiet Lubminer Heide. Fünf stillgelegte Reaktoren, das riesige Maschinenhaus, Schornsteine, Zufahrtsstraßen, mächtige Anlagen. Flughafengroß liegen sie da am Greifswalder Bodden nahe der Ferieninsel Usedom – die Flächen des stillgelegten Kernkraftwerkes Lubmin, das ab 1969 gebaut wurde und bis 1990 größter Energieerzeuger der DDR war. Seit 1995 wird der Standort zurückgebaut – vom bundeseigenen Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN).

Er managte die Jahre der großen Entlassungen

Sein inzwischen langjähriger Geschäftsführer Jürgen Ramthun hat auf dem Gelände einen großen Teil seines Lebens verbracht. 1973 begann er für das damalige Kombinat Kernkraftwerke eine Lehre als Maschinist, arbeitete im Schichtdienst und nach seinem Studium später als Ingenieur im KKW. Er erlebte die aufreibenden Monate der politischen Wende – als kurz vor der Deutschen Einheit beschlossen wurde, die Anlage herunterzufahren. Die Belegschaft wählte ihn kurze Zeit später zum Betriebsratschef, womit er die Jahre der großen Entlassungen managen musste.

Jürgen Ramthun an einer tschechischen Original-Turbine aus dem großen KKW-Maschinenhaus. Sie ist heute vor dem EWN-Gelände in Lubmin ausgestellt. Quelle: Stefan Sauer

1996 ging Ramthun als Sozial- und Personaldirektor zur Deutschen Steinkohle AG ins Ruhrgebiet und kehrte mit vielen Erfahrungen 2004 als Geschäftsführer zum EWN zurück. In diesem Monat endet nun seine Laufbahn – nach 47 Berufsjahren. Er ist damit der „Mr. Kernkraft“ im Land.

„Das Ende einer Ära“

„Man kann schon sagen, dass eine Ära endet – kaum jemand ist mit diesem Standort so verbunden wie Jürgen Ramthun. Er kennt hier alles und jeden“, sagt Gerold Jürgens, Chef mehrerer Baufirmen und Präsident des Unternehmerverbandes in Vorpommern. Als ehemaliger Chef des KKW-Bauhofes war er jahrelang Ramthuns Kollege. Auch nach der Stilllegung blieben sie Wegbegleiter, als Jürgens seine Firmen gründete – im neuen Industriegebiet, das rund um den ehemaligen Nuklear-Standort entstand.

Erinnerungen an den Lehrling, der aus Anklam kam

Gefühlt sei er „manchmal gerade noch der Lehrling, der aus Anklam kam“, nun sagt Jürgen Ramthun servus. Leise, da Corona keine großen Partys zulässt. An diesem Mittwoch war offiziell sein letzter Arbeitstag. „Aber ich werde bis Neujahr sicher noch ein paar Mal kommen, um das Büro auszuräumen“, berichtet Ramthun.

Eile ist nicht geboten, sein Nachfolger noch nicht bestellt. Die Geschäfte sind aber übergeben, denn das EWN hat eine Doppelspitze. Seit 2010 führt Ramthun das Unternehmen an der Seite von Henry Cordes.

Atomausstieg, Merkel, Ruhrpott – Stichworte für Jürgen Ramthun Atomausstieg: Ist so entschieden, aber ich halte es für sehr sportlich für ein Industrieland wie unseres, gleichzeitig Kernkraft und Kohle abzuschaffen. Im Sinne der CO2-Minderung erscheint für mich der Atomausstieg in Gänze nicht sinnvoll. Ich hoffe, uns gelingt die Energiewende hin zu den Erneuerbaren, aber man muss auch feststellen, dass unsere Nachbarn, zum Beispiel Frankreich und Polen, auf Kernkraftwerke setzen. Strahlung: Ich hatte mein ganzes Berufsleben damit zu tun. Angst davor hatte ich nie, weil ich weiß, wie groß die Sicherheitsbestimmungen sind und wie radioaktive Strahlung wirkt und wie man sich davor schützt. Die Werte in Lubmin sind immer eingehalten worden. Es gibt regelmäßige Messungen und Kontrollen. Besondere Begegnungen: Als Betriebsratschef und Geschäftsführer durfte ich hier einige interessante Persönlichkeiten als Besucher begrüßen. Den Sachverstand und die zielstrebige Art von Angela Merkel habe ich besonders bewundert, sie traf ich schon in ihrer Zeit als Umweltministerin in den Neunziger Jahren in Lubmin. Yukiya Amano, als Chef der Internationalen Atombehörde, hat mich ebenfalls mit seiner Ausstrahlung beeindruckt. Lubmin: Ist für mich Heimat. Die sieben beruflichen Jahre im Ruhrgebiet, in denen ich mit meiner Frau im Münsterland wohnte, waren auch gut. Wir haben uns dort wohlgefühlt. Aber an der Ostsee bin ich doch am liebsten. Ich bin froh, dass auch meine Kinder und Enkel hier leben. Lubmin ist nicht nur Arbeit für mich, sondern auch mein Wohnort, dort steht unser Haus. Wir sind von hier aus ruckzuck auf der Insel Usedom oder in Greifswald – eine Stadt, die ich sehr mag.

Was bleibt nun nach fast fünf Jahrzehnten im Energiesektor? „Die Erinnerung an eine sehr aufreibende, aber auch spannende Zeit“, sagt der Familienmensch, der bald mehr Muße für seine acht Enkel hat.

KKW wurde 1990 als Sicherheitsrisiko eingestuft

Als sein Berufsleben richtig begann, im Alter von 34 Jahren, wurde das Kernkraftwerk Lubmin abgeschaltet – weil es 1990 als Sicherheitsrisiko eingestuft wurde: „Wir hatten damals 15 000 Leute am Standort. Und für die meisten gab es von jetzt auf gleich keinen Job mehr“, erinnert sich Ramthun.

Als Betriebsratschef war es nun seine Aufgabe, die Massen-Kündigungen und den Abgang tausender Kollegen so verträglich wie möglich zu gestalten. „Wir haben damals von 6 bis 23 Uhr geschuftet,. Da hat auch das Privatleben gelitten“, sagt der Vater zweier Töchter. Ehefrau Walburga, seit 45 Jahren an Ramthuns Seite, zeigte aber stets Verständnis.

Blick auf das alte Atomkraftwerk Lubmin: Noch über Jahrzehnte werden hier radioaktive Bauteile zerlegt. Neben Lubmin gab es in der DDR noch das KKW Rheinsberg, das ebenfalls vom bundeseigenen Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) zurückgebaut wird. Das dritte damals geplante AKW in Stendal ging nie ans Netz. Quelle: Stefan Sauer

Es folgte eine Zeit des Aufbruchs: Zwar musste die Mannschaft am KKW-Standort auf 2000 Arbeitskräfte zusammenschrumpfen. Doch Mitte der 1990er Jahre entstanden im Rahmen des Rückbaus der Kernkraftwerke Lubmin und im brandenburgischen Rheinsberg neue Perspektiven, die Ramthun später als Geschäftsführer weiter mit Leben erfüllen sollte. Inzwischen gelten die Lubminer international als Fachleute für die Zerlegung von aktivierten Bauteilen, deren Know-How durch den Atomausstieg immer mehr gefragt ist. Sie helfen deutschlandweit bei dessen Vorbereitung und Umsetzung.

„Ein Unternehmen mit Zukunft“

„Wir haben sowohl in Lubmin als auch in Rheinsberg noch genug zu tun“, sagt Ramthun. „Wir sind kein sterbendes Unternehmen mehr, sondern eines mit Zukunft“, betont er. Im Zwischenlager Nord sowie im neuen Lubminer Entsorgungskomplex werde es für Jahrzehnte noch gute Arbeitsplätze geben. Und: Das Gewerbegebiet rund um das alte KKW-Gelände, in dem in mittelständischen Firmen rund 800 Menschen arbeiten, habe sich etabliert.

Sind da auch Ziele, die er nicht erreicht hat? „Ich hatte gehofft, dass wir aus Lubmin wieder einen Kraftwerkstandort hätten machen können“, sagt Ramthun. Doch für den geplanten Kohlemeiler der dänischen Firma Dong und drei Gaskraftwerke habe es letztlich keine Mehrheiten oder Investoren gegeben.

Ab Januar mit Beratungsunternehmen am Markt

„Ab Januar bin ich Rentner“, kündigt der schlanke, quirlige Mann an, zu dessen Erscheinung der Begriff noch nicht so recht passen will. Er ist Vorsitzender des SV Sturmvogel Lubmin, dem lokalen Sportverein. Selbst spielt er leidenschaftlich Badminton. Er engagiert sich in der CDU – und er wird sich auch beruflich noch nicht ganz zur Ruhe setzen. Sein Ein-Mann-Unternehmen ist schon gegründet. „Pommern Consulting“ heißt es. Ab dem neuen Jahr will er Klienten in Energie- und Personalfragen beraten und bei Firmenansiedlungen unterstützen. Sein Büro wird in Lubmin liegen – quasi im Schatten der alten Reaktorhallen. Wie könnte er sie nach fast 50 Jahren auch schon ganz verlassen.

Von Alexander Loew