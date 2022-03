Hansa Destinations startete die Fährlinie zwischen Rostock und Nynäshamn am 30. August 2021. Noch wird die Linie mit einer Fähre bedient, neben Fracht werden auch Passagiere mit und ohne Fahrzeug transportiert. Ab Rostock geht es dienstags, donnerstags und samstags (Abfahrt: 19 Uhr, Ankunft am nächsten Tag 13.30 Uhr) nach Schweden. Die Tour ab Rostock am Samstag beinhaltet einen Zwischenstopp in Visby auf Gotland (Ankunft Visby am Sonntag 9.30 Uhr, Abfahrt Visby 10 Uhr, Ankunft Nynäshamn 13.30 Uhr). Die Abfahrten ab Nynäshamn sind immer montags, mittwochs und freitags (jeweils 19 Uhr, Ankunft Rostock am nächsten Tag 13 Uhr). Die Abfahrt am Freitag mit Zwischenstopp auf Gotland. Geplant ist, die Linie mit zwei Fähren zu betreiben, um so tägliche Abfahrten in beide Richtungen anbieten zu können.

MS „Drotten“ (ex „Gotland“): Baujahr 2003; Länge 196 Meter; Breite 25,6 Meter; Tiefgang 6,4 Meter; BRZ 29 746; Antrieb: 4× Wärtsilä 12V46C à 12 600 kW, gesamt-PS: 70 000; Geschwindigkeit maximal: 31 Knoten; 1400 Passagiere; Crew: 40; Kabinen: 115; Lademeter: 1650; Reederei: AB Gotland; Flagge: Schweden; Heimathafen: Visby; Ticketpreis inkl. Pkw (Rostock-Visby) ab 125 Euro, Fußgänger ab 45 Euro, Buchung u. a. bei www. hansadestinations.com