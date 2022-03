Rostock

Man fühlt sich an die tiefe Verunsicherung zu dunkelsten Corona-Zeiten erinnert: Die Menschen in MV hamstern wieder. War es in der Pandemie das berühmte Klopapier, räumen die Kunden jetzt die Regale mit Mehl und Speiseöl leer. Der Handel reagiert: Vielfach wurde die Abgabemenge pro Kunde auf wenige Packungen oder Flaschen begrenzt. Dennoch kommt es zu ersten Engpässen.

Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Rostocker Innenstadt: Der Andrang der Kunden hält sich in Grenzen, die meisten Regale sind gut gefüllt. Nur in der Speiseölabteilung klafft ein Loch: Alle günstigen Sorten Sonnenblumen- und anderes einfaches Pflanzenöl sind weg. Ob die Mitarbeiter nur nicht zum Nachfüllen kommen oder ob das Öl tatsächlich vergriffen ist, lässt sich nicht feststellen.

Erinnerungen an Klopapier

Damit so etwas nicht überall passiert, haben mehrere Handelsketten Obergrenzen eingeführt. Beim „schwarzen“ Netto mit Sitz in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind es vier Flaschen Speiseöl und drei Kilo Mehl pro Kunde.

„Wir haben ausreichend Ware auf Lager und es wird auch weiterhin geliefert“, versichert eine Sprecherin. Es handle sich um eine rein vorsorgliche Maßnahme. „Wir wissen ja noch, wie es vor zwei Jahren beim Klopapier war. Auch davon haben wir jetzt noch ausreichend da.“

Viel Ware für Flüchtlinge

Sollten Waren doch einmal in einer Filiale nicht vorrätig sei, könne das auch andere Gründe haben, meinte die Sprecherin: „Viel wird derzeit auch für die Flüchtlingshilfe für die Ukraine gekauft und dann verteilt.“ Deswegen könnten durchaus einmal Regale kurzfristig leer sein.

Hauptgrund dürften aber die Lieferengpässe sein: Die beiden kriegführenden Länder Ukraine und Russland sind die wichtigsten Lieferanten für Sonnenblumenöl. Der Nachschub aus der Ukraine ist wegen des Krieges versiegt. Daher wird erwartet, dass schon in wenigen Wochen die Vorräte in Deutschland zur Neige gehen werden.

Auch andere Öle stärker gefragt

Das führe dazu, dass auch Alternativen, wie Oliven- oder Rapsöl, schon jetzt stärker nachgefragt werden, sagte Frank Meissler, Geschäftsführer des Globus-Einkaufsmarktes in Roggentin bei Rostock. Bei allen Ölsorten sei noch ausreichend Ware da, versichert er. „Aber wenn jetzt jeder eine Flasche mehr kauft, geht der Handel irgendwann in die Knie.“

Globus hat deswegen für verschiedene Produkte unterschiedlich hohe Mengenbegrenzungen pro Kunde eingerichtet, „damit jeder normale Kunde mit normaler Nachfrage seine Ware bekommt“, betont Meissler. „Wenn jeder normal einkauft, bekommen wir keine Probleme.“

Meissler sieht in der Krise auch eine Chance für die Verbraucher, ausgetretene Pfade zu verlassen und etwas Neues zu probieren: „Zum Beispiel könnte man seinen Salat einmal mit Olivenöl anmachen.“

Rechtzeitig vorbereitet

Der Verband Edeka Nord gibt an: „Aktuell können wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten eine ausreichende Versorgung mit allen Produkten des täglichen Bedarfs sicherstellen.“ In Einzelfällen könne es allerdings bei bestimmten Produkten zu kurzzeitigen Lieferengpässen kommen. „Dies betrifft insbesondere Speiseöle.“

Im Edeka-Center im Rostocker Warnow-Park ist bislang nur die Abgabe von Sonnenblumenöl auf drei Flaschen begrenzt, sagt Inhaber Stephan Cunäus. Die Lieferengpässe hätten ihn weniger getroffen als andere Einzelhandelsgeschäfte: „Wir haben den Vorteil, dass wir über ein großes Zwischenlager verfügen und uns rechtzeitig vorbereitet haben.“

Zudem sei das Edeka-Center sehr groß und biete eine enorme Vielfalt, so dass auch im Geschäft noch viel Ware verfügbar sei. „Wir haben also ganz andere Puffermöglichkeiten“, sagte Cunäus. So müsse etwa der Verkauf von Nudeln und Mehl, die derzeit ebenfalls stark nachgefragt werden, nicht limitiert werden.

Bitte nicht hamstern!

Weitere Handelsketten, wie Aldi Süd oder Rewe, hatten ebenfalls einen Kundenansturm vermeldet oder bereits angekündigt, Obergrenzen beim Verkauf bestimmter Warengruppen einzuführen.

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) appellierte an die Menschen in Deutschland, Hamsterkäufe zu unterlassen. „Bitte verhalten Sie sich solidarisch und kaufen nur das, was Sie unmittelbar benötigen“, sagte BVLH-Sprecher Christian Böttcher.

Von Axel Büssem