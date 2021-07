Rostock

Droht MV zu einer Servicewüste zu veröden? Immer mehr Unternehmer in MV suchen Nachfolger für ihre Betriebe. Etwa 34 000 Firmen – und damit rund 7600 mehr als 2016 – stehen in den kommenden zehn Jahren landesweit laut Wirtschaftsministerium vor einem Generationenwechsel.

Im Handwerk werde sich der Trend voraussichtlich noch einmal zwischen 2025 und 2035 verstärken, befürchtet der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild. Dann erreichen die geburtenstarken Jahrgänge und damit die Generation der Nachwende-Gründer das Rentenalter.

5000 bis 10 000 Betriebe haben keinen Nachfolger

Allein im IHK-Bereich Rostock betrifft es knapp 11 000 Betriebe, deren Inhaber der Babyboomer-Generation 55+ angehören. Dazu kommen etwa 17 700 aus den IHK-Bereichen Schwerin und Neubrandenburg sowie landesweit etwa 5500 Handwerksbetriebe.

Bei etwa der Hälfte gebe es familiäre oder betriebsinterne Nachfolgen, eine erhebliche Anzahl von Kleinstbetrieben stelle die Geschäftstätigkeit ein, sagt Frank Bartelsen, Projektleiter der Nachfolgezentrale MV. „Aber 5000 bis 10 000 Betriebe im Land wollen übergeben, haben jedoch noch keinen Nachfolger.“ Über das Portal können sich Unternehmen und Interessenten vertraulich „matchen“ und kennenlernen.

Zu wenige interessieren sich für das Handwerk

Am schwersten fällt es Handwerksbetrieben und dem Baugewerbe, Nachfolger zu finden. Hier stehen 45,4 Prozent der registrierten Unternehmen nur 16,5 Prozent Nachfolgeinteressierte gegenüber. Für die Kunden, die einen Klempner oder Fliesenleger benötigen, hat das möglicherweise drastische Folgen. „Die Luft wird immer dünner, die Kosten steigen“, sagt Bartelsen.

Schon jetzt müsse man Handwerkern in manchen Regionen des Landes den roten Teppich ausrollen. Die Handwerkskammer unterstützt Unternehmen bei der Nachfolgesuche und warnt, sollte sich das Netz an Handwerkern weiter ausdünnen: „Wartezeiten werden sich verlängern, die Preise für Handwerksleistungen werden voraussichtlich steigen.“ Im produzierenden Gewerbe ist das Interesse an der Übernahme hingegen größer als das Angebot. Im Gastgewerbe und Handel ist das Verhältnis ausgeglichen. Aktuell suchen über das Portal 300 Betriebe einen Nachfolger.

Vorstellungen über Preise klaffen auseinander

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) appelliert an die Firmen, rechtzeitig mit der Nachfolgeplanung zu beginnen. „Wenn erfolgreiche Unternehmen vom Markt verschwinden, weil eine Nachfolge scheitert, gehen wertvolles Wissen der Mitarbeiter, gut positionierte Produkte oder Dienstleistungen und auch ein Stück Geschichte unseres Landes verloren.“ Nicht selten klaffen auch die Vorstellungen über die Firmenstrategie und Preise auseinander.

Die Wirtschaftskammern haben ihre Beratungen ausgebaut, helfen bei der Wertermittlung und finanzieren zusammen mit dem Land die Nachfolgezentrale. Die IHK Rostock fordert mehr Anreize für Nachfolgeinteressierte. Rund 19 Prozent der Unternehmen werde von sogenannten „Rückkehrern“ übernommen. Hier liege ein großes Potenzial, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries.

Von Martina Rathke