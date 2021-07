Dalkendorf

Die spitzen Schneidemesser des Mähdreschers schieben sich ins Gerstenfeld. Das Schneidwerk kappt die Halme auf einer Breite von fast elf Metern, in Sekundenschnelle werden sie über einen Aufnahmeschacht in den Drescher gezogen und in der Dreschtrommel gedroschen. Staub wirbelt auf, hinten wirft die Maschine das zerhäckselte Stroh zurück auf den Acker. Das abgesiebte Korn gelangt im Getreidetank, den Bunker des Mähdreschers.

Die Getreideernte der Versuchsbetrieb Roge Gbr in Dalkendorf bei Teterow (Landkreis Rostock) ist in vollem Gange, mit zwei Mähdreschern fahren die Landwirte über das Feld. Einer der Fahrer ist Manfred Fidorra, der seit dem Mittag unterwegs ist. „Früher konnten wir nicht starten, da war es noch zu nass“, erklärt er.

Nasser Boden, Tau und Regen erschweren Arbeit

Bis spätestens 22 Uhr kann derzeit geerntet werden. „Wenn die Sonne weg ist und der Wind nachlässt, ist sofort Schluss, weil dann die Feuchtigkeit von unten kommt“, erklärt Betriebsleiter Jörg Schorling. „Man bekommt dann nichts mehr durch den Mähdrescher, das Stroh bleibt einfach vorne auf dem Schneidwerk liegen und fängt an, sich zu wickeln.“ Im Laufe des Vormittags muss der Tau abtrocknen, erst dann können die Erntemaschinen gegen Mittag starten, sofern es auch von oben trocken bleibt.

Betriebsleiter Jörn Schorling Quelle: Frank Söllner

Zwischen 30 und 50 Hektar Wintergerste sollen am Tag abgeerntet werden – doch das Wetter durchkreuzt immer wieder die Pläne der Landwirte. Jeden Tag müssen die Verantwortlichen abwägen, ob sie zur Ernte herausfahren können – kommt ein Schauer, ein Gewitter, bleibt es trocken? „Wir haben uns alle schon viel zu viele Wetter-Apps installiert“, erklärt der Chef. „Man macht sich selbst schon verrückt.“

Regenmassen drücken Gerste platt

Unter den Regenmassen vom vergangenen Freitag sei die reife Gerste zum Teil zusammengebrochen, das Stroh werde instabil. Ein Herausforderung für die Mähdrescher. „Stehendes Getreide lässt sich natürlich besser schneiden, als wenn es auf dem Boden liegt. Aber das geht noch alles“, erklärt der stellvertretende Betriebsleiter Christoph Sauer.

Wasser kommt derzeit nicht nur von oben, auch der nasse Boden sorgt für Feuchtigkeit. Im Idealfall zerbröselt das Stroh, das aus dem Mähdrescher kommt, zu Pulver. An diesem Tag bleibt hinter dem schweren Gerät eine feuchte Strohmatte zurück. „Das ist nicht schön, aber wir müssen sehen, dass wir unser Getreide vom Feld kriegen. Wenn Gewitter kommt, fallen Ähren auf den Boden – das führt zu Verlusten“, so Schorling.

Maximal 14,5 Prozent Feuchtigkeit darf die Wintergerste haben, wenn sie verkauft wird. Der Betrieb kann auf eine eigene Trocknung zurückgreifen, daher auch schon das Ernten starten, wenn die Gerste noch feuchter ist.

„Mähdrescher sollen nie stehen“

Derweil ist der Getreidetank des Mähdreschers von Fidorra zu drei Vierteln gefüllt, also mit sieben Tonnen Ernteertrag. Die Maschine blinkt auf – ein Zeichen für den Überladewagen. Das Fahrzeug fährt nah an das Erntefahrzeug heran und dieses lädt das Getreide in den Anhänger ab. „Der Überladewagen bringt das Getreide zum Feldende und dort wird es auf ein Transportfahrzeug geladen, mit dem die Ernte in die Getreidelager gefahren wird“, erklärt Chef Schorling. Dadurch, dass die Mähdrescher während des Dreschens abtanken können, arbeitet der Betrieb effizienter – die Mähdrescher müssten nie stehen.

In Dalkendorf bei Teterow ist die Ernte in vollem Gange. Quelle: Frank Söllner

Die Zeit drängt: Rund 1450 Hektar Druschfläche sollen bis Ende August an insgesamt 20 Tagen abgeerntet werden – nach den etwa 350 Hektar Gerste folgen Raps und Weizen. Der Betriebsleiter erhofft sich einen Ertrag von jeweils 90 Dezitonnen Weizen und Gerste pro Hektar sowie 45 Dezitonnen Raps je Hektar.

Zu frühes Ernten des Raps sorgt für Verluste

Raps sehe oft nur von außen reif aus. „Wenn man den Raps zu früh drischt, hängen unten noch grüne Schoten dran, die durch die Maschine durchgehen und zerhäckselt werden. Da verlieren wir Ertrag.“ Die Verluste können zwischen fünf und zehn Prozent ausmachen, wenn man zu früh startet. „Auch der Ölgehalt steigt noch bis zum Schluss, bis der Raps komplett durchgereift ist“, sagt der Experte. „Das sind alles Erfahrungswerte.“

Gute Erträge erwartet Die Wintergerste wächst im Nordosten auf 134 000 Hektar. Sie wird vor allem als Tierfutter eingesetzt und ist nach dem Winterweizen, der auf knapp 300 000 Hektar steht und später reift, die zweitwichtigste Körnerfrucht für die Landwirte im Nordosten, noch vor dem Roggen mit einer Anbaufläche von 68 000 Hektar. Nach zwei Dürrejahren hatten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern 2020 wieder eine vergleichsweise gute Getreideernte eingefahren. Beim Weizen verzeichneten die Agrarbetriebe Erträge von durchschnittlich etwa 80 Dezitonnen je Hektar. Der Wert lag damit laut Agrarministerium gut vier Prozent über dem Mittel der vergangenen sechs Jahre. Der Ertrag bei der Wintergerste erreichte knapp 74 Dezitonnen je Hektar, beim Roggen gut 56 Dezitonnen je Hektar. Doch hatte es auch da erhebliche regionale Unterschiede gegeben. Beim Raps lag der Hektarertrag mit 38 Dezitonnen um fast 10 Prozent über dem Sechs-Jahres-Durchschnitt. Der Anbau der Ölfrucht war in den vergangenen Jahren zurückgefahren worden. Als ein Grund gilt der höhere Schädlingsbefall. Nach Angaben vom Landesbauernverband hat die im Vergleich zu den Vorjahren eher kühle und feuchte Witterung in den Monaten April und Mai die Hoffnung der Bauern auf satte Erträge geschürt – das Getreide konnte gut wachsen. Das bisher wechselhafte Juli-Wetter habe, so Volker Bredenkamp vom Bauernverband Bad Doberan, jedoch teilweise zu Verzögerungen geführt. Bei Starkregenereignissen bestehe die Gefahr, dass Ähren abbrechen und verloren gehen. „Noch sind wir aber ganz entspannt, es gab auch viele schöne Wetterphasen.“

Vor den Landwirten liegen drei arbeitsintensive Monate. Nachdem das Feld abgeerntet ist, muss es für das kommende Jahr vorbereitet werden. Bereits im August erfolgt unter anderem die Aussaat von Raps.

