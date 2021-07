Züssow/Rostock

Blauer Himmel, gelbblühende Rapsfelder bis zum Horizont: Die imageträchtige Postkartenkulisse, die Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr prägt, bekommt Risse. Wo bis 2015 mit gewohnter Regelmäßigkeit sattes Gelb die Äcker prägte, tun sich inzwischen immer mehr Lücken im Bestand auf.

Ursache ist neben der Trockenheit vor allem der Rapserdfloh, der der Kulturpflanze zunehmend zusetzt. Landwirte vermuten, dass das Verbot von neonikotinoidhaltigen Beizen, mit denen das Saatgut bis 2014 behandelt wurde, die Ausbreitung des Schädlings stark befördert hat und für massive Ertragsrückgänge sorgt.

Larve krabbelt munter durch den Halm

Landwirt Sebastian Vaegler aus dem vorpommerschen Züssow zeigt in seinem Rapsfeld auf die Schäden. An den befallenen Pflanzen sind die Schoten schwarz – typische Anzeichen einer Mangelernährung. Zwischen gesunden Pflanzen stehen immer wieder sogenannte „Umfaller“.

Der Bauer zieht eine Pflanze aus der Erde, biegt mit Daumen und Zeigefinger den Halm an der Knickstelle auseinander. Eine Larve des Rapserdflohs krabbelt munter durch das Gewebe. „Die Larve bohrt sich in den Stängel ein und schädigt das Zellgewebe, sodass die Pflanze entweder abstirbt oder die Fruchtstände unterversorgt sind“, so der Landwirt. Die Knickstellen seien ideale Eintrittspforten für Pilze.

Anbaufläche geht dramatisch zurück

Auf den Äckern des Landwirts gingen die Erträge seit 2015 kontinuierlich zurück, von fünf Tonnen auf gut drei Tonnen je Hektar. Landesweit sank die Anbaufläche seit dem Aus von gebeiztem Saatgut von 250 000 auf 175 000 Hektar. Landwirt Vaegler will nicht allein das Beizverbot für die Rückgänge verantwortlich machen. „Wir haben seitdem auch extreme Trockenjahre und Kahlfröste im Frühjahr erlebt“, sagt er. Aber er ist überzeugt, dass die Ausbreitung des Schädlings eine wesentliche Ursache für die Ausfälle ist – vor allem im Herbst, wenn die Pflanze aufwächst und der Schädling sich an den Keimblättern zu schaffen macht.

„Schadinsekt außer Kontrolle“

„Der Rapserdfloh ist inzwischen ein Schadinsekt außer Kontrolle und eine existenzbedrohende Gefahr für den Raps“, sagt Stephan Goltermann, Chef des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf). Seit dem Beizverbot bringen Landwirte sogenannte Pyrethroide auf die Pflanzen aus. Allerdings entwickelt der Schädling inzwischen zunehmend Resistenzen gegenüber den Insektiziden dieser Wirkgruppe.

„Die sogenannte „Knock-Down-Resistenz des Rapserdflohs gegenüber den Pyrethroiden ist hier inzwischen weit verbreitet und schränkt Wirkungsgrad und Wirkdauer der Präparate ein, so Goltermann. Dies mache wiederum weitere Gaben erforderlich, die Resistenzentwicklung werde weiter befeuert. „Ein fataler Kreislauf setzt sich in Gang. Alternative Pflanzenschutzmittel, die gegen den Rapserdfloh wirken, gebe es bislang nicht.

Neonikotinoide Seit Herbst 2014 darf Rapssaatgut nicht mehr mit Beizmitteln aus der Gruppe der Neonikotinoide geschützt werden, weil sie auch Bienen und Hummeln schädigen. Die Insektizide sind systemische Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe, die über Wurzeln und Blätter aufgenommen und dann über die Pflanze verteilt werden. Wegen der systemischen Wirkung wurden sie auch als Saatgutbeizmittel verwendet. Das heißt, das Saatgut wird mit dem Wirkstoff umhüllt, mit dem Ziel, dass der Wirkstoff bereits von der jungen Pflanze aufgenommen werden kann. Wenn die Pflanzen blühen, finden die Wirkstoffe ihren Weg in Pollen und Nektar. Dort werden sie dann von Bienen und anderen pollen- und nektarsammelnden Insekten, wie Hummeln, Schmetterlingen oder Schwebfliegen, aufgenommen und schädigen diese. Quelle: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft

Beizverbot ist kontraproduktiv

Vaegler behandelt seinen Raps ein- bis zweimal im Jahr mit einem zur Wirkgruppe der Pyrethroiden gehörenden Insektizid. Um den Schädling in Schach zu halten, sei der Arbeitsaufwand durch zusätzliche Überfahrten und Stoppelbearbeitung deutlich gestiegen. „Noch bekommen wir den Schädling in Griff, aber mit einem Haufen Aufwand“, sagt er. Einige Kollegen würden inzwischen drei- bis viermal pro Jahr spritzen.

Das Beizverbot hält er deshalb für „kontraproduktiv.“ Nach Angaben des Landesimkerverbandes gibt es bislang keine Untersuchungen darüber, ob Spritzanwendungen für Honigbienen eine größere Gefahr darstellen als neonikotinoid-gebeiztes Saatgut. „Wichtig ist, dass das Insektizid nachts ausgebracht wird, wenn die Bienen nicht unterwegs sind“, sagt Verbandschef Carsten Fischer.

Einbruch von Erträgen durch Resistenzen

Das Lallf hat im vergangenen Jahr in einem amtlichen Versuchsanbau getestet, welche Folge es haben würde, wenn Pyrethroide als einzige noch wirksame Waffe im Kampf gegen den Rapserdfloh stumpf und nicht mehr wirken würden. Ergebnis: Der Ertrag würde einbrechen, in manchen Jahren massiv, bis zum Totalausfall. „Der rentable Rapsanbau wäre unsicher, die Kultur für unsere Landwirtschaft nicht mehr so lukrativ“, sagt Goltermann.

Wird der Raps nun angesichts der Resistenzen, des Ertragsrückganges und des gestiegenen Bearbeitungsaufwandes vollständig von den Äckern in MV verschwinden? Der agrarpolitische Sprecher des BUND, Burkhard Rohloff, hält diese Befürchtungen für überzogen. „Der Rapserdfloh ist ein Fruchtfolge-Schädling.“ Je mehr Raps in der Fruchtfolge, desto größer werde das Problem.

Seine Forderung: Den Rapsanteil deutlich reduzieren, bezogen auf die Region auf 20 bis 25 Prozent. Das heißt, Aussaat auf denselben Standorten frühestens alle vier, besser noch alle fünf Jahre. „Wenn in manchen Regionen der Rapsanteil bei 35 Prozent liegt, darf man sich über den Fruchtfolgeschädling und die Resistenzen nicht wundern“, so Rohloff.

Öko-Raps keine wirkliche Alternative

Landwirt Sebastian Vaegler wird weiter am Anbau festhalten, auch wenn der Bearbeitungsaufwand gestiegen ist. Den Raps benötige er für die Fruchtfolge auf den Äckern, sagt er. Der Züssower Bauer setzt auf größere Fruchtfolgen mit Weizen, Raps, Gerste, Roggen, Zuckerrüben und inzwischen auch Erbsen. Der ausschließliche Anbau von Öko-Raps dürfte für die Landwirte keine vollumfängliche Alternative sein, ist Lallf-Chef Goltermann überzeugt. Dazu sei der Druck, der vom Rapserdfloh, aber auch anderen Schadinsekten wie Rapsglanzkäfer und Stängelrüssler verursacht werden, zu groß.

Von Martina Rathke