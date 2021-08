Schwerin

Die im Frühjahr 2020 ausgereichten Corona-Soforthilfen in Höhe von 348 Millionen Euro haben sich für einen Teil der Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern als Luftnummer erwiesen. Bislang haben rund 5000 Betriebe im Land angezeigt, dass sie die von der Politik vor einem Jahr als „schnelle und unbürokratische“ Hilfen gepriesenen Finanzspitzen zurückzahlen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums fließen bislang so 46,3 Millionen Euro an das Land zurück.

Für viele ein Schock – 34 500 Briefe vom Landesförderinstitut

Anfang März flatterten den landesweit 34 500 Betrieben, die die Hilfen in Höhe von 9000 beziehungsweise 15 000 Euro ein knappes Jahr zuvor erhalten hatten, Briefe vom Landesförderinstitut (LFI) ins Haus. Die Unternehmen und Freiberufler wurden aufgefordert, den im Frühjahr 2020 prognostizierten Liquiditätsengpass mit der tatsächlichen Liquiditätslücke abzugleichen und eine mögliche Überkompensation anzuzeigen. Für viele war es ein Schock.

„Ohne diese Hilfe würde es uns heute nicht mehr geben“

„Diese Aufforderung kam zur Unzeit“, sagt der Warnemünder Betreiber der Bar „Klönstuv“, René Korboth-Stolte, der im Frühjahr 2020 9000 Euro beantragt und zeitnah erhalten hatte. „Die Corona-Soforthilfen waren für uns existenzsichernd. Ohne diese Hilfe, davon ist er überzeugt, würde es seinen Betrieb heute nicht mehr geben. Das Schreiben des LFI im März 2021 habe ihn, der seit 2. November seine Bar geschlossen halten musste, wie ein Schlag getroffen. Das Land sei gerade in die dritte Welle hineingeschlittert. Das Antwortschreiben an das LFI hat er lediglich mit seinen persönlichen Daten ausgefüllt und zurückgeschickt. Nun wartet er erst mal ab.

Viele Betriebe warten ab

Dehoga-Präsident Lars Schwarz Quelle: Dehoga

Hunderte, wenn nicht gar tausende Betriebe im Land verhalten sich ähnlich. Der Landeschef des Dehoga-Verbandes, Lars Schwarz, spricht von einem großen Konstruktionsfehler des Förderprogrammes, mit dem sich die Politik während der ersten Welle, die letztendlich keine war, profilierte. „Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht“, sagt er. Besonders falle den Betrieben auf die Füße, dass die förderfähigen Kosten, wie für Pacht und Miete oder Betriebskosten, erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung in Rechnung gestellt werden konnten. „Die Zwangsschließung wurde Mitte März verhängt. Das Programm gab es aber erst ab April, sodass Kosten, die im ersten Monat der Zwangsschließung anfielen, nicht angerechnet werden können.“ Gleichwohl sei dann aber mit dem Juni ein Monat in den Förderzeitraum eingegangen, in dem bereits Restaurants wieder öffnen durften.

Einnahmeausfälle nicht berücksichtigt

Schwarz hat damals auch Gelder beansprucht. Die wirtschaftliche Lage seines Betriebes lasse es derzeit nicht zu, die Gelder jetzt zurückzuzahlen, so der Betreiber des Mecklenburger Hofes in Gnoien. „Viele Betriebe sind heute in einer ähnlichen Lage“, sagt er. Barbetreiber René Korboth-Stolte sagt: „Uns wurde im Frühjahr 2020 gesagt, dass wir die Gelder bekommen, weil wir zumachen müssen.“ Dass die Zahlungen aber an ganz konkrete Bedingungen gekoppelt waren und Einnahmeausfälle nicht berücksichtigungsfähig waren, sei ihm erst mit dem LFI-Schreiben bewusst geworden. Die Einnahmeausfälle, so René Korboth-Stolte, machten jedoch den größten Teil der Verluste aus, von denen er sich bis heute nicht erholt hat.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

LFI will Betriebe stichprobenartig überprüfen

Diejenigen, die auf das Schreiben nicht reagiert haben, müssen nun mit einer Überprüfung und gegebenenfalls auch mit einer Rückzahlung der Hilfen rechnen. Doch nicht nur sie. Das LFI will nach Angaben des Wirtschaftsministeriums Stichproben „aus der Grundgesamtheit aller bewilligten Soforthilfen“ ziehen. Das heißt, dass von einer Überprüfung auch jene betroffen sein können, die gegenüber dem LFI in den Tabellen die Kosten für Miete und Pacht, Strom und Versicherungen auf Euro und Cent genau aufgeschlüsselt haben. „Die Prüfungen können sich generell auf die Hilfeberechtigung wie auch auf die Richtigkeit des Liquiditätsengpasses beziehen“, sagt eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. „Wird eine Überkompensation festgestellt, wird diese zurückgefordert.“

23 Widerspruchsverfahren

Maria Koos, Fitnessstudio-Betreiberin von der Insel Rügen, musste 9000 Euro zurückzahlen. Quelle: Maik Trettin

Aktuell werden vom LFI bereits 23 Widerspruchsverfahren bearbeitet. „Klagen wurden zu diesen Bescheiden bisher nicht eingereicht“, hieß es aus dem Ministerium. Maria Koos, Betreiberin eines Fitnessstudios auf der Insel Rügen, hat einen Schlussstrich gezogen und die 9000 Euro, die sie als Corona-Soforthilfe erhielt, zurückgezahlt. „Es ist uns verdammt schwergefallen“, sagt sie. Drei Tage habe sie gesessen, um die Tabelle steuergerecht und rechtssicher auszufüllen. Aber sie wolle jetzt nach vorne schauen und mit diesem Kapitel abschließen.

Die Krise ist für sie dennoch immer nicht beendet, obwohl Fitnessstudios inzwischen wieder öffnen dürfen. „Wir haben derzeit doppelt so viele Kündigungen wie Neuverträge, weil wir noch immer keine Kurse geben können.“ Unter den Kunden spüre sie eine große Zurückhaltung und Unsicherheit. Mit Bangen schaut die Sassnitzerin auf den Herbst und die Entwicklung der Corona-Zahlen.

Von Martina Rathke