Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine finden Schutz in MV – und treffen auf einen bereits stark angespannten Wohnungsmarkt. In Rostock ist der Druck laut einer Studie bundesweit mit am höchsten. Architekten und Wohnungsgesellschaften, die gern bauen würden, werden von Bürokratie und neuen Auflagen gebremst.