Wismar

Die Beschäftigten der MV Werften mit Standorten in Wismar, Stralsund und Rostock-Warnemünde müssen weiter auf ihren Lohn für den Monat Dezember warten. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Donnerstagmorgen in Wismar mitteilte, sollen die Löhne bis spätestens Montag durch Insolvenzausfallgeld gezahlt werden. Die Gehälter für Januar und Februar seien auf diese Art ebenfalls gesichert.

Zudem kündigte Morgen an, dass das Insolvenzverfahren voraussichtlich am 1. März eröffnet werden soll. Er betonte, dass alles, was in MV zu den MV Werften gehört, Teil der Insolvenzmasse sein wird. „Es ist nicht so, dass sich Genting hier Sahnestücke rauszieht.“

Alle Beteiligten wollen an einem Strang ziehen

Christoph Morgen, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer, Wismars Bürgermeister Thomas Beyer, Bezirksleiter der IG Metall Küste Daniel Friedrich, Betriebsratsvorsitzende Ines Scheel sowie MV-Werften-Geschäftsführer Carsten Haake hatten sich am Donnerstagmorgen mit Mitarbeitern auf der Werft unterhalten und über die aktuelle Lage informiert.

Unisono sind sich alle Beteiligten einig, welche drei Ziele es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten gibt: Dezember-Löhne auszahlen, die „Global I“ zu Ende bauen und die Zukunft aller drei Werftenstandorte sichern.

Christoph Morgen sagte zum Fertigbau der „Global Dream“, dass es zwei Herausforderungen gebe: Das nötige Geld zu beschaffen und die Abnahme zu sichern. Laut MV-Werften-Geschäftsführer Immerhin: Carsten Haake wolle der Besteller das Mega-Kreuzfahrtschiff nach wie vor haben, das stimme ihn zuversichtlich.

Zu einer Perspektive für die Zeit nach einer möglichen Auslieferung des Global-Schiffes sagte der vorläufige Insolvenzverwalter: Für den Standort Stralsund gebe es den Plan eines maritimen Gewerbeparks, der nach Kräften unterstützt werde. Für Wismar und Rostock werde ein Investor gesucht. Der Bau von Offshore-Windkraft-Plattformen könnte eine langfristige Option werden. „Allerdings wird es eine Zeitlücke geben zwischen Global I und Windenergie“, blickt er bereits voraus. Für die Phase brauche es eine Lösung.

Von OZ/rb