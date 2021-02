Mecklenburger Firmen trotzen mit kreativen Geschäftsideen der Corona-Krise

Wismar

Viele Unternehmen leiden unter der Corona-Pandemie. Einige Firmen haben aber mit Wissenschaft und kreativen ­Lösungen ihre Produkte und Dienstleistungen der Krise angepasst. Wir stellen drei Beispiele aus Mecklenburg vor.

Handwerksmeister Tommy Posenauer vom Dassower Unternehmen Kunststoff Oest mit der faltbaren Trennwand, auf die Dieter Oest ein Patent angemeldet hat. Quelle: Dieter Oest

Dieter Oest und seine Kollegen aus der Dassower Firma Kunststoff Oest bauen seit Monaten „Corona-Schutzscheiben“ für Arztpraxen, Apotheken, Banken oder Supermarktkasse. „Wir haben immer noch Nachfragen, das gehört zum täglichen Geschäft“, erzählt der Unternehmer. Normalerweise bekommen die meisten Menschen die Dinge, die Dieter Oest und sein Team bauen, nicht zu Gesicht.

„Maschineneinhausungen für die Lebensmittelindustrie, alles Spezialbauten“, nennt der Fachmann ein Beispiel. Nun stehen in vielen Geschäften in der Region und darüber hinaus die Maßanfertigungen der Dassower Firma, um die Menschen auf beiden Seiten der Plexiglasscheibe vor einer mög­lichen Ansteckung zu schützen.

Die neuen Aufträge kommen ­immer noch täglich, wenn auch nicht mehr so umfangreich wie im und nach dem ersten Lockdown. „Aber wir sind damit nicht reich ­geworden. Andere Aufträge sind weggebrochen, weil Firmen in Kurzarbeit sind“, macht Dieter Oest deutlich. Dank der Schutzscheiben aus Plexiglas ist das Unternehmen bislang ohne Einbußen durch die Krise ­gekommen.

Die Dassower Kunststoffspezialisten fertigen die Schutzscheiben auf Maß. „Manch ein Tresen in der Arztpraxis ist nur 25 Zentimeter tief. Da kann man die vorgefertigten Schutzscheiben nicht draufstellen, die fallen um. Wir bauen richtige Halterungen“, erklärt Dieter Oest. „Der Kunde ruft an und schickt uns Fotos, wir machen unsere Zeichnung direkt auf den Bildern und besprechen am Telefon, was möglich ist.“ Alles mit so wenig direktem Kontakt vor Ort wie möglich.

Patent auf Schutzhaube für Wochenmärkte

Eine solche pfiffige Lösung hat sich der Firmenchef schon patentieren lassen: eine spezielle Schutzhaube für Wochenmärkte. „Die Händler haben immer das Problem, dass solche Schutzscheiben zu ­sperrig und groß sind. Meine lässt sich zusammenfalten und gut verstauen“, erklärt Oest. Zusammengeklappt ist die Konstruktion nur drei Zentimeter hoch. „Der Mechanismus ist einfach klappbar, jedes Einzelteil kann nachgekauft ­werden!“

In Dorf Mecklenburg vor den Toren Wismars entstehen Ständer für Desinfektionsmittel, das Unternehmen „Ellerhold Wismar GmbH“ bedruckt sie individuell. Quelle: privat

In Dorf Mecklenburg vor den ­Toren Wismars entstehen Ständer für Desinfektionsmittel und „Corona-Schutzräume“, um Menschen an ihren Arbeitsplätzen zu schützen. Die Ellerhold Wismar GmbH ist ein Druckdienstleister und stellt Produktverpackungen her. Die leichten Corona-Schutzräume als aufstellbare Wände aus Karton beispielswiese für Großraumbüros sind individuell bedruckbar. „Aber das wurde kaum nachgefragt“, berichtet Außendienstmitarbeiterin Kerstin Drescher. Vielleicht, weil die Menschen sich nicht vorstellen können, dass das Material Karton abwaschbar, desinfizierbar und stabil ist. „Die Menschen ahnen nicht, wie stabil Karton ist. Es gibt nichts, was man nicht aus Karton machen kann“, so Drescher.

„Aber unsere Aufsteller für Desinfektionsspender aus Karton sind sehr gut gelaufen.“ Die Aufsteller können individuell mit Werbung oder mit den wichtigen Hinweisen zur Händedesinfektion bedruckt werden. Der große Run sei aber vorbei, die ­Firmen und Büros haben sich aus­gerüstet und eingedeckt.

Das Rostocker Unternehmen ASD Advanced Simulation & Design GmbH macht Luftströmungen und Aerosolbelastungen sichtbar, beispielsweise für Büroarbeitsplätze. Quelle: ASD Advanced Simulation & Design GmbH

Eine „Erfassung und Visuali­sierung von Luftströmungen in ­geschlossenen Räumen“ bietet die ASD Advanced Simulation & Design GmbH aus Rostock. „Es geht um die Aerosolwolken“, erklärt Unternehmensgründerin Dr. Catrin Bludszuweit-Philipp. Die Firma kann mittels Computerprogrammen genau visualisieren, wie sich Luft und damit auch Aerosole voller Coronaviren in geschlossenen ­Räumen aus- und verbreiten.

„Das wäre ­gerade beispielsweise wichtig für Schulen und ­öffentliche Gebäude, für Kultureinrichtungen und Unternehmen. Genauso können wir untersuchen, was in Zügen oder Flugzeugen passiert“, erklärt Catrin Bludszuweit-Philipp. Diese „numerische Strömungssimulation“ macht das Unternehmen für viele Bereiche, zum Beispiel für Reinräume oder medizinische Produkte. „Wir können damit Blutströmungen verstehen und Implantate virtuell testen.“

Beim Thema Corona geht es um die Frage, wie sich eine Aersol­wolke in einem Raum ausbreitet und wo die Konzentration im Falle einer Corona-Infektion gefährlich hoch werden könnte. „Der Vorteil einer Simulation ist, dass man schnell Veränderungen einspielen kann. Wir können verschiedene Szenarien wie Lüftungen oder Trennwände oder Abstände zwischen den Menschen durch­spielen.“ Durch die Visualisierung bekomme auch der Laie, der kein Strömungsmechaniker ist, eine ­Vorstellung von der komplexen Wissenschaft.

Denn gerade Aerosole – die feuchte Atemluft – sinken nicht nach unten, „sondern bleiben in der Luft stehen und werden mit der Luft bewegt“. Und damit im Infektionsfall die Viren in der Atemluft. „Dass Coronaviren in den Aerosolen anhaften, ist inzwischen allgemeingültiger Forschungsstand.“

Mit den Computermodellen können die Aerosolkonzentrationen im gesamten Raum bestimmt werden. Auf der Webseite des Unternehmens (www.asd-online.com) zeigen drei beispielhafte Visualisierungen, wie Bildschirme, Abstand, Lüftungsanlage oder Plexiglasscheibe die Aerosolkonzentration zwischen zwei sprechenden Menschen verändern.

„Das sind immer Was-wäre-wenn-Studien. Was passiert, wenn ich die Schreibtische anders an­ordne oder regelmäßig die Fenster öffne?“ Die Hoffnung von Dr. Catrin Bludszuweit-Philipp ist, dass Unternehmen solche Berechnungen für ihre Räume anstellen lassen, bevor sie beispielsweise teure Lüftungsanlagen einbauen. Die Simulationen könnten auch ein Nachweis für mehr Schutz für Mitarbeiter und Kunden sein.

Von Nicole Hollatz