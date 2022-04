Berlin

Mit einem „Ukraine Krisen-Rabatt bis Ende der Woche“ warb kürzlich ein Onlineshop. Zum Rabattpreis von 219,99 Euro gab es dort den sogenannten „Notfallrucksack“. Der soll allerlei Gegenstände enthalten, die für das Überleben in einer akuten Krise angeblich notwendig sind: vom taktischen Stift (mit Glasbrecher) bis hin zur Drahtsäge (aus 304 Edelstahl rostfrei). „Krisen rücken immer näher. Wie vorbereitet bist du, wenn es heißt, sich selbst zu versorgen und zu schützen?“, fragt die Seite und zeigt dazu das Foto einer Frau mit kleinen Kindern, die in ein Meer aus Flammen starren.

Im deutschsprachigen Internet bieten etliche solcher Shops Equipment für die vermeintlich drohende Apokalypse an. Die Nachfrage scheint groß und ist seit Kriegsausbruch offenbar noch deutlich gestiegen. Viele Händler geben inzwischen Lieferzeiten von mehreren Wochen an. Vom Notfallrucksack sind angeblich „nur noch wenige auf Lager“.

Spiel mit der Angst der Kunden

Es ist ein Geschäft mit der Angst der Menschen, das manche Unternehmen geradezu perfektioniert haben. Auf vermeintlichen Nachrichtenseiten verbreiten sie Verschwörungserzählungen, schüren Ängste vor globalen Krisen und apokalyptischen Kriegsszenarien. In Blogs geben sie Tipps zum Überleben in der Krise, nach einem Angriff mit Chemiewaffen oder nach Ausrufung des Kriegsrechts. Die dafür benötigten Produkte können dann praktischerweise gleich in zugehörigen Onlineshops gekauft werden.

Natürlich ist nicht jede Vorbereitung auf Krisen und Notfällen skrupellose Geldmacherei. Tatsächlich rät auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dazu, Lebensmittelvorräte anzulegen, um im Notfall zehn Tage ohne Einkauf überstehen zu können. Unter anderem zwei Liter Getränke pro Person und Tag, haltbare Lebensmittel wie Kartoffeln, Nudeln, Reis sowie Obst und Gemüse in Dosen werden empfohlen. „Dies ist ein Richtwert. Ein kleinerer Vorrat, auch für eine kürzere Zeit, ist besser als keiner“, sagt eine Sprecherin des Bundesamts dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) auf Anfrage.

Grundsätzlich gelte: „Krisenvorsorge ist gut. Wenn Menschen beispielsweise für mehr als die von uns empfohlenen zehn Tage vorsorgen möchten, um sich sicher zu fühlen, dann sollten sie das tun.“

Das meiste, was das Bundesamt zur Bevorratung empfiehlt, gibt es im ganz normalen Supermarkt zu kaufen. Extremistische Tendenzen oder gar Selbstbewaffnung lehnt die Behörde dagegen entschieden ab. Man könnte es auch so ausdrücken: Ein paar Vorkehrungen für mögliche Notfälle zu treffen ist klug. Die ideologisch geprägte Vorbereitung für einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung ist es nicht.

Problem Selbstbewaffnung

Letzteres ist es, was viele sogenannte Prepper tun. Sie gehen weit über das behördlich empfohlene Maß der Vorbereitung hinaus, manche machen auch vor einer Selbstbewaffnung für einen von ihnen erwarteten „Tag X“ nicht halt. „Die Bewaffnung ist in der Prepper-Szene sehr verbreitet“, sagt der Sozialwissenschaftler Mischa Luy, der sich im Rahmen seiner Promotion an der Ruhr-Universität Bochum mit dem Phänomen intensiv beschäftigt. Es sei auffällig, wie viele Prepper sich Waffen zulegen. Dabei argumentierten sie oft mit der Notwendigkeit zur Selbstverteidigung, so Luy.

„Viele Prepper bereiten sich aber nicht nur auf temporäre Krisen wie extremes Unwetter oder Stromausfälle vor, sondern sind kulturpessimistisch und fürchten den totalen gesellschaftlichen Zusammenbruch“, sagt der Wissenschaftler.

Für seine Forschung liest Luy in einigen Telegram-Gruppen, in denen sich Prepper organisieren, mit. Die größte deutsche habe aktuell etwa 17.000 Mitglieder. „Da sind durch Corona und auch durch den Ukraine-Krieg mehr Menschen hinzugekommen. Und in unserer unsicheren Zeit wird die Szene tendenziell noch wachsen“, glaubt Luy.

Weil in den Gruppen oft auch Texte mit Verschwörungsvorstellungen geteilt würden, bestehe das das Risiko einer Radikalisierung, so der Forscher. „Das macht etwas mit einem, wenn man dem ständig ausgesetzt ist.“ Problematisch sei, wenn das Vorbereiten auf den Krisenfall zur Entsolidarisierung und zunehmender politischer Entfremdung führe.

Zusammenhalt statt Egoismus

Bo Freimuth, Betreiber des Onlineshops Ready24, in dem es unter anderem auch Fluchtrucksäcke und Notfallnahrung zu kaufen gibt, blickt ablehnend auf die Tendenz der Branche, mit Ängsten zu spielen und Kunden auch auf die Selbstverteidigung vorzubereiten. „Unser Ansatz ist es zu sagen, im Notfall kämpft nicht jeder für sich allein, sondern da ist es Zeit zusammenzustehen. Es hilft nichts, wenn jeder in seinen Bunker geht. Sondern man sollte gucken, was man mit den Nachbarn teilen kann.“

Deswegen versucht er, sachliche Beratung und Verkauf zu vereinen. Ihm gehe es vor allem darum, die Menschen zu informieren. „Die wichtigste Vorbereitung auf Krisen findet im Kopf statt und nicht auf dem Rücken. Wir leben vom Verkauf der Rucksäcke, aber es ist auch Mittel zum Zweck. Unser Ziel ist, den Menschen dabei zu helfen, einen Plan für eine Krisensituation zu entwickeln“, sagt er.

Die meistbesuchte Unterseite seines Internetauftritts sei deswegen auch nicht der Shop, sondern die, auf der ein Checkheft zur persönlichen Krisenvorbereitung kostenfrei bestellt werden kann. „Es ist wie bei einer Versicherung. Man investiert und hofft, dass man es nie braucht“, sagt Freimuth. „Aber natürlich freue ich mich als Unternehmer, wenn jemand es trotzdem macht.“

