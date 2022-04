Windschnittiger Rekordhalter: Der Vision EQXX von Mercedes-Benz schaffte mehr als 1000 km mit einer Batterieladung und einem Durchschnittsverbrauch von 8,7 kWh auf 100 Kilometer.//The VISION EQXX shows how Mercedes-Benz imagines the future of electric cars. The Mercedes-Benz VISION EQXX sets efficiency record – over 1,000 km on a single battery charge and average consumption of 8.7 kWh/100 km. Quelle: Mercedes-Benz AG