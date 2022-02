300 Euro und mehr zahlen Amazon-Paketzusteller aus Osteuropa pro Monat für ein Bett in einer Gemeinschaftsunterkunft in Plattenbauten in MV – ein Vielfaches der ortsüblichen Mieten. Für die Vermieter lohnt sich das Geschäft bei sechs Mietern pro Wohnung. Dahinter steckt ein undurchsichtiges Modell von Kettenvermietungen.