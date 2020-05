Nach Aida: Auch Rostocker Flusskreuzfahrt-Reederei Arosa braucht finanzielle Hilfe

Rostock

Nach Aida also auch Arosa: Am Mittwoch wurde bekannt, dass auch die zweite große Rostocker Reederei – Arosa Flusskreuzfahrten – wegen der Corona-Folgen zusätzliche Hilfe braucht: Reederei-Chef Jörg Eichler bestätigte gegenüber der OZ, dass sein Unternehmen einen so genannten Bürgerschaftskredit in Anspruch nehmen werde.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern bürge für dieses Darlehen, das frische Kapital stelle die Ostsee-Sparkasse in Rostock bereit. Auch die Gesellschafter – zu denen Eichler selbst zählt – geben Geld. Die Reederei hat ihren Neustart nun doch auf die Zeit nach Pfingsten verlegt.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von Andreas Meyer