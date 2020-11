Nantrow: Junger Landwirt führt Hof in sechster Generation

In MV gibt es aktuellrund 4500 Bauernhöfe. Ein Drittel davon gehört laut Bauernverband zur Rechtsform der juristischen Personen – beispielsweise als Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH oder Offene Handelsgesellschaft (OHG).

„Die Bewahrung der Lebensleistungder älteren Generation von Landwirten verdient große Anerkennung“, verdeutlicht Dr. Martin Piehl. Der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes MV verweist auf die aktuell besondere Situation im Nordosten. Viele der sogenannten Altenteiler sind zwischen 65 und 70 Jahren alt. Deshalb stellt sich in etwa 300 Fällen pro Jahr die Frage der Nachfolge ganz konkret. Aktuell existieren hierzulande rund 3000 Höfe, die von Einzelunternehmern oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts als sogenannte natürliche Personen im Haupt- oder Nebenerwerb betrieben werden.

„Viele der Kinder der Hofbesitzer haben sich Existenzen fern der Landwirtschaft aufgebaut. Doch es gibt keinen Grund zur Panik“, so Piehl. Verändern wird sich indes die Agrarstruktur. So könnten Höfe vom Haupt- in den Nebenerwerb überführt werden oder der Nachbar als Dienstleister bei der Bewirtschaftung der eigenen Flächen agieren. Das Land bleibe also nicht ungenutzt.