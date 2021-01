Rostock

Landesagrarminister Till Backhaus ( SPD) wirbt bei den Landwirten in MV um Verständnis für die zu Jahresbeginn in Kraft getretene Landesdüngeverordnung. „Diese Verordnung ist alternativlos“, sagte Backhaus am Mittwoch beim Düngungs- und Bodentag, der in diesem Jahr mit 450 Teilnehmern online stattfand. Er sehe die Landwirte als Partner und fordert die Betriebe auf, zusammen mit den Behörden eine „Allianz für sauberes Wasser“ zu gründen, so der Minister.

Die Bauern befürchten Umsatzeinbußen durch die neue Verordnung. Die Betriebe müssen in sogenannten roten Gebieten, in denen das Trinkwasser hohe Nitratbelastung aufweist, die Düngung seit Jahresbeginn um ein Fünftel reduzieren. 13 Prozent der Landwirtschaftsflächen sind von diesen Einschränkungen betroffen.

Anzeige

Landwirte befürchten ein „Aushungern“ der Pflanzen und in der Folge geringere Erträge und schlechtere Qualität bei der Ernte. Weizen lasse sich dann nicht mehr als teurer Backweizen verkaufen, sondern nur noch als billiges Futtermittel, erklärt Toni Reincke von der Landwirte-Initiative „Land schafft Verbindung“.

Einbußen beim Einkommen

Reincke wirft dem Land vor, rote Gebiete ausgewiesen zu haben, in denen es überhaupt keine Messstellen für die Wasserqualität gebe. „Wir Landwirte sind auch für sauberes Wasser“, sagt der Chef eines Agrar-Betriebs in Stäbelow bei Rostock. Für ihn sei aber unklar, wie viel Phosphat und Stickstoff tatsächlich von den Landwirten stammt und wie viel auf anderen Wegen, etwa aus Kläranlagen, ins Grundwasser einsickert. Die Einkommenseinbußen durch die neuen Düngeregeln seien erheblich. Manchen Unternehmern bleibe in schlechten Monaten schon jetzt weniger als der Mindestlohn.

Kommentar: Neue Düngeverordnung in MV: Noch mehr Druck für die Bauern im Land

Landesbauernpräsident Detlef Kurreck schätzt, dass etwa 100 der rund 1000 Landwirtschaftsbetriebe in MV rote Gebiete haben und damit von der neuen Verordnung betroffen sind. Etwa 30 hatten angekündigt, zu klagen. Kurreck hält die neuen Regeln für sinnlos: „Das sind nichts als bürokratische Auflagen, eine Alibi-Veranstaltung.“ Für den Bauernverbandschef sind die hohen Nitratbelastungen des Grundwassers Altlasten aus der DDR-Zeit.

Grundwasserbelastung Erbe der DDR ?

Als Beispiel nennt Kurreck den von ihm geleiteten Betrieb bei Kühlungsborn. Bis zur Wende gab es hier eine riesige Legehennen-Anlage – „wie überall damals“. Die Gülle landete ohne Kontrollen oder Auflagen in jeder Jahreszeit auf den Feldern. „Das kann man mit der Landwirtschaft von heute überhaupt vergleichen“, sagt der Bauernpräsident. Nun sei ein Drittel der Felder des Betriebs nach der neuen Verordnung rote Gebiete. Kurreck ist überzeugt, dass die Gülle vergangener Jahrzehnte der Grund dafür ist.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Minister Backhaus verteidigte beim Bodentag die strengeren Düngeregeln des Landes. Sie seien das Ergebnis der wissenschaftlichen Auswertung von 25 000 Datensätzen über eingesetzte Düngemittel aus den Jahren 2012 bis 2017. 559 Messstellen gebe es im Land, das seien, bezogen auf die Fläche, mehr als vorgeschrieben. Damit sei es gelungen, den Rote-Gebiete-Anteil von 18 auf 13 Prozent zu senken, argumentiert Backhaus. Deren Zustand soll geprüft werden, bei einer Verbesserung unter den Grenzwert von 50 Mikrogramm Nitrat je Liter im Bodensickerwasser wird der Rot-Status aufgehoben.

Mehr lesen:

Deutschland habe fast dreißig Jahre lang Zeit gehabt, ein EU-konformes Düngerecht zu verabschieden, betont Backhaus. 2017 wurde eine entsprechende Bundesverordnung von der EU zurückgewiesen. Wenn nichts passiert, drohten Deutschland Bußgeldforderungen von 863 000 Euro täglich.

Weniger Düngen in roten Gebieten Seit dem 1. Januar gilt in MV eine neue Düngeverordnung. In Gebieten mit belastetem Grundwasser dürfen die Landwirte seitdem nur noch 80 Prozent des Bedarfs der Pflanzen düngen. Gut 13 Prozent der Ackerflächen in MV zählen zu diesen roten Gebieten. In einem früheren Entwurf waren es sogar 30 Prozent. Der Bauernverband wirft dem Land ein fehlerhaftes Messstellennetz vor, was Agrarminister Till Backhaus ( SPD) zurückweist. Den bundesweit höchsten Anteil roter Gebiete hat Niedersachsen mit 30 Prozent.

Der Bauernverband MV wirft dem Land vor, die natürliche Abbaufähigkeit des Bodens für Stickstoffs außen vorgelassen zu haben. Länder, die das getan hätten, wiesen deutlich weniger rote Gebiete aus, zum Beispiel Sachsen-Anhalt mit sechs Prozent.

Von Gerald Kleine Wördemann