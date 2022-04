530 Mitarbeiter bald ohne Job: Nordex plant, seine Rotorblatt-Fertigung in Rostock Ende Juni einzustellen. Dagegen haben am Montag etwa 200 Mitarbeiter des Windanlagen-Bauers und eines Logistikers zusammen mit der IG Metall demonstriert. Was Mitarbeiter sagen und welche Forderungen die Gewerkschaft jetzt hat.